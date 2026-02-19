Αυτόν ψάχνουν για διάρρηξη κατοικίας και κλοπής - Δείτε φωτογραφίες του

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώριση του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας, στο τηλέφωνο 26-806360 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.