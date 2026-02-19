Themasports lifenewscy
ΠΑΡΑ-THEMA

Κι όμως έγινε: Η απρόσμενη ερώτηση στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για techno party και τον προσωπικό του φρουρό - Βίντεο

 19.02.2026 - 11:28
Κι όμως έγινε: Η απρόσμενη ερώτηση στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για techno party και τον προσωπικό του φρουρό - Βίντεο

Μια απρόσμενη ερώτηση έγινε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του σε Προεδρικές υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα ρωτήθηκε αν έχει πάει ποτέ σε techno party και αν θα έπαιρνε μαζί του τον προσωπικό «φρουρό» του Αντισυνταγματάρχη Ανδρέα Πεττεμερίδη.

Η ερώτηση, παρά τη σοβαρότητα της θέσης του Προέδρου, προκάλεσε χαμόγελα και έδειξε ότι ακόμη και οι κορυφαίοι πολιτικοί δεν μένουν έξω από το χιούμορ και την καθημερινή ζωή. Τελικά τι απάντησε ο Πρόεδρος;

 

@thankyoumrpresident #cyprus ♬ original sound - Thank you Mr President

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης», ο νέος θεσμός του δημιούργησε ο Προεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

