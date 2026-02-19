Κι όμως έγινε: Η απρόσμενη ερώτηση στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για techno party και τον προσωπικό του φρουρό - Βίντεο

Συγκεκριμένα ρωτήθηκε αν έχει πάει ποτέ σε techno party και αν θα έπαιρνε μαζί του τον προσωπικό «φρουρό» του Αντισυνταγματάρχη Ανδρέα Πεττεμερίδη.

Η ερώτηση, παρά τη σοβαρότητα της θέσης του Προέδρου, προκάλεσε χαμόγελα και έδειξε ότι ακόμη και οι κορυφαίοι πολιτικοί δεν μένουν έξω από το χιούμορ και την καθημερινή ζωή. Τελικά τι απάντησε ο Πρόεδρος;