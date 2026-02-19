Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥπ. Εσωτερικών: Εντοπίστηκαν δεκάδες παραβάσει στη διαχείρηση τ/κ περιουσιών - Συνεχίζεται ο έλεγχος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Εσωτερικών: Εντοπίστηκαν δεκάδες παραβάσει στη διαχείρηση τ/κ περιουσιών - Συνεχίζεται ο έλεγχος

 19.02.2026 - 12:01
Υπ. Εσωτερικών: Εντοπίστηκαν δεκάδες παραβάσει στη διαχείρηση τ/κ περιουσιών - Συνεχίζεται ο έλεγχος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχου και εξορθολογισμού της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, δήλωσε στο Πρωινό Δρομολόγιο ο Υπουργός Εσωτερικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια: Πότε θα τεθούν σε ισχύ για ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές - Όλα όσα αλλάζουν

Όπως είπε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, από τον έλεγχο πέραν των 4000 εμπορικών συμβάσεων εντοπίστηκαν 511 παραβάσεις, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε ανακτήσεις και δικαστικά μέτρα όπου δεν υπήρξε συμμόρφωση.

Παράλληλα πρόσθεσε, ολοκληρώθηκε έλεγχος σε περίπου 850 συμβάσεις τοπικών αρχών, ενώ συνεχίζονται οι επιθεωρήσεις σε οικιστικές μονάδες.

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου επισήμανε ότι, μετά την αλλαγή της νομοθεσίας, η παραχώρηση κατοικιών γίνεται πλέον με σύστημα μοριοδότησης και αντικειμενικά κριτήρια, καταργώντας τη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην έξοδο κυκλικού κόμβου – Επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα - Δείτε βίντεο
Τίγκα στα ναρκωτικά διαμέρισμα στη Λεμεσό – Τα έκρυβε κάτω από το κρεβάτι του – Χειροπέδες σε 21χρονο - Δείτε φωτογραφίες
Χρήστος Δάντης: Η φωτό μέσα από το νοσοκομείο μετά το ατύχημά του
ThemaPoll: Η μία χώρα μετά την άλλη απαγορεύουν τα social media στα παιδιά – Πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο;
Εργατικό ατύχημα: Ποια η κατάσταση της υγείας του 24χρονου που έπεσε από ύψος 11 μέτρων
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυπριακό πανεπιστήμιο ιδρύει ιατρική σχολή σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο ηγέτη στην ιατρική εκπαίδευση

 19.02.2026 - 11:43
Επόμενο άρθρο

Συνελήφθη στο σπίτι του ο Άντριου για παράβαση καθήκοντος στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν

 19.02.2026 - 12:07
Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης», ο νέος θεσμός του δημιούργησε ο Προεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή

  •  19.02.2026 - 09:58
Annie Alexoui στο «Τ»: Η ζωή μακριά από την Κύπρο – «Δεν είναι του σχιερκού τους…» - Τα μηνύματα προς τον κόσμο

Annie Alexoui στο «Τ»: Η ζωή μακριά από την Κύπρο – «Δεν είναι του σχιερκού τους…» - Τα μηνύματα προς τον κόσμο

  •  19.02.2026 - 12:09
Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

Κυπριακό: Η ρητορική μετατόπιση Ερχιουρμάν - Η ανοχή Γκουτέρες και ο προβληματισμός της Λευκωσίας

  •  19.02.2026 - 06:38
Εφετείο: Απορρίφθηκε η έφεση πατριού καταδικασθέντα για βιασμό της ανήλικης θετής του κόρης

Εφετείο: Απορρίφθηκε η έφεση πατριού καταδικασθέντα για βιασμό της ανήλικης θετής του κόρης

  •  19.02.2026 - 11:25
Μεγάλη επιτυχία για την ΥΚΑΝ: Εντόπισαν πάνω από 20 κιλά κοκαΐνης στη Λευκωσία - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

Μεγάλη επιτυχία για την ΥΚΑΝ: Εντόπισαν πάνω από 20 κιλά κοκαΐνης στη Λευκωσία - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

  •  19.02.2026 - 12:21
Κυπριακό πανεπιστήμιο ιδρύει ιατρική σχολή σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο ηγέτη στην ιατρική εκπαίδευση

Κυπριακό πανεπιστήμιο ιδρύει ιατρική σχολή σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο ηγέτη στην ιατρική εκπαίδευση

  •  19.02.2026 - 11:43
Συνελήφθη στο σπίτι του ο Άντριου για παράβαση καθήκοντος στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν

Συνελήφθη στο σπίτι του ο Άντριου για παράβαση καθήκοντος στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν

  •  19.02.2026 - 12:07
Κι όμως έγινε: Η απρόσμενη ερώτηση στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για techno party και τον προσωπικό του φρουρό - Βίντεο

Κι όμως έγινε: Η απρόσμενη ερώτηση στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για techno party και τον προσωπικό του φρουρό - Βίντεο

  •  19.02.2026 - 11:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα