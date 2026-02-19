Υπ. Εσωτερικών: Εντοπίστηκαν δεκάδες παραβάσει στη διαχείρηση τ/κ περιουσιών - Συνεχίζεται ο έλεγχος

Όπως είπε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, από τον έλεγχο πέραν των 4000 εμπορικών συμβάσεων εντοπίστηκαν 511 παραβάσεις, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε ανακτήσεις και δικαστικά μέτρα όπου δεν υπήρξε συμμόρφωση.

Παράλληλα πρόσθεσε, ολοκληρώθηκε έλεγχος σε περίπου 850 συμβάσεις τοπικών αρχών, ενώ συνεχίζονται οι επιθεωρήσεις σε οικιστικές μονάδες.

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου επισήμανε ότι, μετά την αλλαγή της νομοθεσίας, η παραχώρηση κατοικιών γίνεται πλέον με σύστημα μοριοδότησης και αντικειμενικά κριτήρια, καταργώντας τη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού.