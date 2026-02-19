Themasports lifenewscy
Μεγάλη επιτυχία για την ΥΚΑΝ: Εντόπισαν πάνω από 20 κιλά κοκαΐνης στη Λευκωσία - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μεγάλη επιτυχία για την ΥΚΑΝ: Εντόπισαν πάνω από 20 κιλά κοκαΐνης στη Λευκωσία - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

 19.02.2026 - 12:21
Μεγάλη επιτυχία για την ΥΚΑΝ: Εντόπισαν πάνω από 20 κιλά κοκαΐνης στη Λευκωσία - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

Σε μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών στη Λευκωσία εντοπίστηκε τεράστια ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο κυρίως για κοκαΐνη.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η ποσότητα ενδέχεται να αγγίζει τα 20 κιλά, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει κατασχεθεί και κάνναβη.

Η καταμέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί ο τρόπος μεταφοράς και διακίνησης των ναρκωτικών.

Η πρώτη ενημέρωση

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση από Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, σήμερα [19/02] στη Λευκωσία.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο πρόσωπα, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης», ο νέος θεσμός του δημιούργησε ο Προεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

