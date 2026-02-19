Μεγάλη επιτυχία για την ΥΚΑΝ: Εντόπισαν πάνω από 20 κιλά κοκαΐνης στη Λευκωσία - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή
Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης», ο νέος θεσμός του δημιούργησε ο Προεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.
Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η ποσότητα ενδέχεται να αγγίζει τα 20 κιλά, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει κατασχεθεί και κάνναβη.
Η καταμέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί ο τρόπος μεταφοράς και διακίνησης των ναρκωτικών.
Η πρώτη ενημέρωση
Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση από Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, σήμερα [19/02] στη Λευκωσία.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο πρόσωπα, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις