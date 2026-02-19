Καταζητείται ο 35χρονος Νικόλας για υπόθεση κλοπής - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή
Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης», ο νέος θεσμός του δημιούργησε ο Προεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.
