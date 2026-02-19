Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Η στιγμή που αυτοκίνητο «εκτοξεύεται» στην πόρτα σπιτιού - Συγκλονιστικό βίντεο

 19.02.2026 - 10:57
Η στιγμή που αυτοκίνητο «εκτοξεύεται» στην πόρτα σπιτιού - Συγκλονιστικό βίντεο

Σοκαριστικές εικόνες από κάμερα ασφαλείας (CCTV) καταγράφουν τη στιγμή που ένα φορτηγό «εκτοξεύεται» στον αέρα και καταλήγει με σφοδρότητα πάνω σε σπίτι στο Όρεγκον των ΗΠΑ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στις Αρχές πως ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα αρκετά μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη και οδηγούσε επικίνδυνα προτού χτυπήσει ένα ανάχωμα και «εκτοξευθεί» στο σπίτι της ανυποψίαστης οικογένειας.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο κανείς από τους ενοίκους του σπιτιού δεν τραυματίστηκε.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον οδηγό του οχήματος αναίσθητο μέσα στο φορτηγό. Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε στον αέρα πριν καταλήξει στο σπίτι.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

