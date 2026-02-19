Άνοδος στις τιμές πετρελαίου υπό τον φόβο πιθανής σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν

Σύμφωνα με αναφορές, οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ θα μπορούσε να εξελιχθεί πιθανώς σε μια πολεμική εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων, με την κυβέρνηση του Ισραήλ να υποστηρίζει ένα αποτέλεσμα που θα στοχεύει στην αλλαγή του καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία, σημειώνει το Trading Economics.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής ατελέσφορες, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι έχει καταλήξει σε «γενική συμφωνία» με την Ουάσινγκτον σχετικά με το πλαίσιο μιας πιθανής πυρηνικής συμφωνίας, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι το Ιράν δεν ανταποκρίθηκε στις κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Trump) επανέλαβε ότι πιθανή στρατιωτική επιχείρηση παραμένει μια επιλογή.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία του κλάδου έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 0,61 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, αντισταθμίζοντας εν μέρει την αύξηση κατά 13,4 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία ήταν η μεγαλύτερη από τον Ιανουάριο του 2023.

Το αργό Βrent (συμβόλαιο Απριλίου) σημειώνει άνοδο 0,23% την Πέμπτη, διαπραγματευόμενο στα 70,51 δολάρια ανά βαρέλι στις 09:30.

Το αμερικανικό WTI (συμβόλαιο Μαρτίου) καταγράφει άνοδο 0,28%, στα 65,37 δολάρια ανά βαρέλι.

Πηγή: skai.gr