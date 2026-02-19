Annie Alexoui στο «Τ»: Η ζωή μακριά από την Κύπρο – «Δεν είναι του σχιερκού τους…» - Τα μηνύματα προς τον κόσμο

Αναφερόμενη στην καθημερινότητά της στη Ρωσία, περιγράφει μια περίοδο προσαρμογής και εσωτερικής αναζήτησης. Όπως σημειώνει, «η καθημερινότητα μου στη Ρωσία είναι όπως ενός ανθρώπου που τώρα μαθαίνει τη γλώσσα, τη νοοτροπία, είναι δύσκολα αλλά είμαι τουλάχιστον ήρεμη και νιώθω ασφάλεια».

Την ίδια ώρα ξεκαθαρίζει πως δεν αισθάνεται πίεση ή φόβο στη χώρα όπου πλέον διαμένει. «Στη Ρωσία δεν νιώθω καθόλου σαν κυνηγημένη, η ζωή μου είναι φυσιολογική, μόνο στην Κύπρο ήμουν κυνηγημένη. Βγαίνω ό,τι ώρα θέλω, έχει φουλ ασφάλεια παντού», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, βρίσκεται ακόμη σε μια μεταβατική φάση, προσπαθώντας να σταθεί στα πόδια της. «Είμαι τόσο καιρό στη διαδικασία να βρω τα πόδια μου και τον εαυτό μου. Πλέον είμαι στη φάση να μπω στην κοινωνία της Ρωσίας», αναφέρει, δείχνοντας πως επιδιώκει σταδιακά να ενταχθεί πλήρως στο νέο της περιβάλλον.

Ερωτηθείσα για τον λόγο που επέλεξε τη Ρωσία ως «καταφύγιο», απαντά: «Είναι η χώρα που η Κύπρος δεν έχει στενούς δεσμούς, είναι η χώρα που λέει την αλήθεια, είναι η χώρα που μπορεί να μου παρέχει ασφάλεια. Έχει ένα ηγέτη ο οποίος προκαλεί φόβο στην χώρα μου και στην οικογένεια μου και είναι μια χώρα που δεν είναι του σιερκού τους».

Σε ερώτηση αν της λείπει η Κύπρος και το σπίτι της, η απάντησή της ήταν αιχμηρή: «Δεν μου λείπει τίποτα στην Κύπρο, μόνο το αυτοκίνητό μου. Το μόνο που μου λείπει είναι η ελευθερία με το αυτοκίνητο».

Παρά τις δυσκολίες προσαρμογής, αναγνωρίζει ότι ο ρωσικός λαός έχει μια διαφορετική ιδιοσυγκρασία, ωστόσο δηλώνει θετικά εντυπωσιασμένη από την ανταπόκριση που λαμβάνει. «Δεν είναι εύκολος ο λαός στη Ρωσία αλλά μόλις τους πεις το πρόβλημα η απάντηση είναι πάντα πώς μπορώ να βοηθήσω», σημειώνει.

Η ίδια τονίζει πως λαμβάνει έντονη στήριξη από απλό κόσμο, ακόμη και από άτομα που δεν τη γνωρίζουν προσωπικά. «Λαμβάνω μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Κάποιοι μου λένε μέχρι και να τους δώσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό για να με βοηθήσουν, ορισμένοι μου λένε να με κρύψουν, μου λένε τις ιστορίες τους ή παρόμοια αντιμετώπιση από την Αστυνομία με τη δική μου».

Απαντώντας και για το καρναβαλίστικο άρμα που δημιουργήθηκε μέσω ΑΙ και προκάλεσε συζητήσεις, δηλώνει πως αντιμετωπίζει το θέμα με χιούμορ, στέλνοντας όμως και ένα κοινωνικό μήνυμα: «Μακάρι να είναι καλά ο κόσμος, τα βλέπω και γελώ, έχω και εγώ πολύ χιούμορ. Θα προτιμούσα όμως ο κόσμος να ξεκινήσει να λέει τι ζει, να αρχίσει να ασχολείται με τα σοβαρά θέματα και να μην φοβάται».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει τη στήριξη που αισθάνεται επισημαίνοντας ότι «ο κόσμος, μου έδειξε πολύ αγάπη και κατανόηση», αφήνοντας να εννοηθεί πως, παρά τις αντιδράσεις και τις συζητήσεις γύρω από το όνομά της, το κοινωνικό αποτύπωμα της υπόθεσής της παραμένει ζωντανό.