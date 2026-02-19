Themasports lifenewscy
Μην το ρισκάρετε! Η Αστυνομία προειδοποιεί για αυστηρούς ελέγχους και αλκοτέστ την Καθαρά Δευτέρα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μην το ρισκάρετε! Η Αστυνομία προειδοποιεί για αυστηρούς ελέγχους και αλκοτέστ την Καθαρά Δευτέρα

 19.02.2026 - 13:20
Μην το ρισκάρετε! Η Αστυνομία προειδοποιεί για αυστηρούς ελέγχους και αλκοτέστ την Καθαρά Δευτέρα

Εν όψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, η Αστυνομία καλεί όλους όσοι θα διακινηθούν στο οδικό δίκτυο, να είναι όπως πάντοτε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν αυστηρά τις πρόνοιες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και επιδεικνύουν σεβασμό προς τους άλλους χρήστες του δρόμου.

Το εορταστικό τριήμερο αναμένεται ότι θα παρατηρηθεί αυξημένη τροχαία κίνηση, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο. Για το λόγο αυτό η Τροχαία Αρχηγείου και τα επαρχιακά Τμήματα Τροχαίας, λαμβάνουν αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης, τόσο στους αυτοκινητόδρομους, όσο και στους υπεραστικούς δρόμους, αλλά και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο.

Σκοπός της αυξημένης παρουσίας των μελών της Αστυνομίας, στο οδικό δίκτυο είναι ο έλεγχος της ομαλής διεξαγωγής της τροχαίας κυκλοφορίας, η παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό σε περίπτωση ανάγκης και ο εντοπισμός παραβάσεων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου τα μέλη της Αστυνομίας, θα διεξάγονται εντατικά έλεγχοι αλκοόλης, με στόχο την απομάκρυνση από το οδικό δίκτυο εκείνων των οδηγών που λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια τόσο των ιδίων όσο και άλλων προσώπων που διακινούνται στους δρόμους. Ταυτόχρονα θα διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι και για τις υπόλοιπες τροχαίες παραβάσεις (ταχύτητα, ζώνη ασφαλείας, προστατευτικό κράνος, χρήση κινητού τηλεφώνου), που αποδεδειγμένα αποτελούν τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων.

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης», ο νέος θεσμός του δημιούργησε ο Προεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

