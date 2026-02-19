Βραδινό στα γρήγορα: Τι να φτιάξεις όταν ο χρόνος δεν φτάνει

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πάντα αυτές οι στιγμές που ο χρόνος είναι λίγος και δεν προλαβαίνεις να ετοιμάσεις το φαγητό που λαχταράς. Και, για να λέμε και την αλήθεια, η μαγειρική δεν αποτελείται μόνο από τη δημιουργική διαδικασία, αλλά και το να ψιλοκόψεις τα λαχανικά και, γενικώς, να ετοιμάσεις όλα τα υλικά, ώστε να μπουν στην κατσαρόλα όπως πρέπει.

Μετά από μια κουραστική μέρα, η αποφασιστικότητά σου λοιπόν να πιάσεις ο μαχαίρι συνήθως εξανεμίζεται πριν καν μπεις στην κουζίνα.

Ωστόσο, το να έχεις διαθέσιμα ορισμένα έτοιμα υλικά, μπορεί να κάνει πολύ πιο εύκολη τη διαχείριση των πραγμάτων, ειδικά για τις καθημερινές που ο χρόνος είναι ελάχιστος.

Ακολουθούν μερικές εύκολα διαθέσιμες επιλογές που είναι υγιεινές και ελάχιστα επεξεργασμένες.

Έτοιμα κομμένα και πλυμένα λαχανικά

Τα έτοιμα κομμένα λαχανικά εξοικονομούν χρόνο προετοιμασίας χωρίς να θυσιάζουν τη γεύση ή τη θρεπτική αξία. Τα μείγματα από τριμμένο λάχανο και καρότο μπορούν να προστεθούν σε stir-fry και σαλάτες τύπου coleslaw. Τα έτοιμα ψιλοκομμένα μείγματα καρότου, σέλερι και κρεμμυδιού που θα βρεις παντού κατεψυγμένα στο εμπόριο αποτελούν αρωματική βάση για σούπες, σάλτσες και μαγειρευτά. Ακόμη και μία έτοιμη, κομμένη κολοκύθα, ή τα προβρασμένα παντζάρια, τώρα τον χειμώνα είναι τέλειες επιλογές για να φτιάξεις μία σούπα στα γρήγορα, για παράδειγμα.

Επίσης, όπως λογικά ήδη γνωρίζεις, ένα πακέτο πλυμένα φυλλώδη λαχανικά, όπως μαρούλι, ρόκα ή σπανάκι, σημαίνει ότι μια πράσινη σαλάτα μπορεί να είναι έτοιμη σε λίγα λεπτά.

Έχε υπόψιν βέβαια την ασφάλεια των τροφίμων: «Με οτιδήποτε είναι ήδη κομμένο, έλεγξε την ημερομηνία λήξης. Από τη στιγμή που κόβεις κάτι, το εκθέτεις σε βακτήρια και πρέπει διατηρείται στο ψυγείο.

Προβρασμένα δημητριακά και όσπρια

Προβρασμένα δημητριακά ή όσπρια όπως καστανό ή λευκό ρύζι, κινόα και πλιγούρι, ρεβίθια κλπ. βρίσκονται πλέον σε πολλά σούπερ μάρκετ. Αν τα έχεις στην κατάψυξη ή στο ντουλάπι σου, μπορούν να γίνουν υγιεινό γεύμα ή συνοδευτικό σε μόλις τρία λεπτά. Σκέψου μόνο πόση ώρα χρειάζονται τα ρεβίθια για να μουλιάσουν και να βράσουν, αλλά και το ρύζι για να ετοιμαστεί και θα καταλάβεις πόσο χρόνο εξοικονομείς.

Κονσερβοποιημένα τρόφιμα

Οι κονσέρβες είναι ιδανικές και πρέπει πάντα να υπάρχουν στο ντουλάπι. Κονσερβοποιημένα όσπρια, αλλά και λαχανικά όπως τα μανιτάρια και το καλαμπόκι, μπορούν πραγματικά να σου λύσουν τα χέρια. Για παράδειγμα, σε χρόνο dt φτιάχνεις ένα χούμους ή ντιπ φασολιών.

Επίσης, οι κονσέρβες ψιλοκομμένης ντομάτας είναι έτοιμες για πλούσια σάλτσα ζυμαρικών ή για σούπες, κοκκινιστά και μαγειρευτά.

Επίσης, τα κονσερβοποιημένα θαλασσινά, όπως ο τόνος, ο σολομός κλπ. είναι μία οικονομική πηγή πρωτεΐνης, καθώς και μέταλλα και ωμέγα-3 σε επίπεδα συγκρίσιμα με τα φρέσκα. Μπορούν να γίνουν χορταστική σαλάτα τόνου, μπιφτέκια σολομού και πάει λέγοντας. Και βέβαια, είναι έτοιμα προς χρήση.

Κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά

Πρόσθεσε κατεψυγμένα φρούτα στο πρωινό σου smoothie, στο γιαούρτι σου ή σε κάποιο γλυκό και δεν θα χάσεις, αφού δίνουν ωραία υφή, γεύση και θρεπτικά στοιχεία, χωρίς να κάνεις σχεδόν τίποτα.

Επίσης, κατεψυγμένο σπανάκι, καλαμπόκι, αρακάς, edamame και μπρόκολο μπορούν να σε βοηθήσουν να ετοιμάσεις ένα γεύμα θρεπτικό, νόστιμο και οικονομικό, από εκεί που νομίζεις πως δεν έχεις τίποτα στην κουζίνα.

Έτοιμες σάλτσες και τρόφιμα μακράς διαρκείας

Φρόντισε να έχεις πάντα στο ντουλάπι σου τρόφιμα μακράς διαρκείας, όπως σάλτσες και ζωμούς, απλώς πρόσεχε πάντα τις ετικέτες. Ορισμένα από αυτά τα προϊόντα έχουν πολλή ζάχαρη και αλάτι για να εξισορροπήσουν τις γεύσεις, όμως αυτό είναι κάτι που λογικά δεν το θέλεις.

Για παράδειγμα, ειδικά αν σου αρέσει γευστικά, έχε πάντα στο σπίτι ένα έτοιμο πέστο του εμπορίου, το οποίο προσθέτει ένταση και umami σε σούπες, σαλάτες ή σάντουιτς. Και βέβαια, αποτελεί μία τέλεια, έτοιμη σάλτσα για μακαρόνια.

Πηγή: Washington Post