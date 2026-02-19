ΓΓ ΑΚΕΛ σε επιστολή προς ΠτΔ: Ζημιογόνα για το κράτος ιδιωτικοποίηση λιμανιού Λάρνακας

Στην επιστολή του, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα, ο κ. Στεφάνου αναφέρει ότι «η διατήρηση κρίσιμων υποδομών υπό δημόσιο έλεγχο αποτελεί βασική προϋπόθεση κυριαρχίας και ασφάλειας».

«Το λιμάνι της Λάρνακας πρέπει να παραμείνει υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους», αναφέρει και προσθέτει ότι «η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει οριστικά και αμετάκλητα να αναθέσει στην Αρχή Λιμένων Κύπρου τη διαχείριση του λιμανιού».

Ο κ. Στεφάνου αναφέρει επίσης ότι η Αρχή διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τα αναγκαία κονδύλια για να προχωρήσει άμεσα σε έργα αναβάθμισης και ανάπτυξης, χωρίς τις καθυστερήσεις και τα ρίσκα ενός νέου διαγωνισμού.

«Η παρατεταμένη στασιμότητα, η αβεβαιότητα ως προς τον στρατηγικό σχεδιασμό και η απουσία ξεκάθαρης πολιτικής απόφασης για το μέλλον του λιμανιού προκαλούν έντονη ανησυχία τόσο στην κυπριακή κοινωνία όσο και στους κατοίκους και στους παραγωγικούς φορείς της πόλης», προσθέτει.

Ο κ. Στεφάνου εκφράζει ανησυχία για πληροφορίες «για πιέσεις που ασκούνται από ιδιώτες για να τους ανατεθεί και πάλι η διαχείριση του λιμανιού Λάρνακας».

Ειδικά, προσθέτει, «μια ενδεχόμενη επιστροφή του λιμανιού Λάρνακας στην Kition Ocean Holdings, όπως ακούγεται από κάποιους, θα συνιστούσε σοβαρό ατόπημα καθώς θα ήταν πρόδηλα παράδοξο και προκλητικό να δοθεί σε εταιρεία της οποίας πρόσφατα τερματίστηκε η Σύμβασή της διότι απέτυχε να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της προς το κράτος».

Αναφέρει ότι οι εξελίξεις έχουν αποδείξει ότι η πολιτική της ανάθεσης του λιμανιού Λάρνακας σε ιδιώτες, έχει αποτύχει και προσθέτει ότι «η πολυδιαφημιζόμενη ανάπτυξη στις υποδομές και σε έργα δεν έγινε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια, ενώ το δημόσιο απώλεσε πολλά εκατομμύρια ευρώ».

Αναφέρει επίσης ότι οι εξαγγελίες για επενδύσεις ύψους €730 εκ. από την κοινοπραξία Zenon και αργότερα €1,2 δισ. από την Kition Ocean Holdings ουδέποτε υλοποιήθηκαν.

Σε αντίθεση με την πιο πάνω κατάσταση, σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, «η διαχείριση του λιμανιού Λάρνακας από την Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) απέφερε για το 2025 περίπου €10 εκ» και «το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι το λιμάνι όχι μόνο είναι βιώσιμο υπό δημόσια διαχείριση - όταν βέβαια γίνεται με ορθολογικό τρόπο - αλλά μπορεί να αποφέρει και σημαντικά οφέλη στο κράτος και κατ’ επέκταση στην κοινωνία».

«Πλέον έχουμε τρανταχτό παράδειγμα αποτυχίας, αφού η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού συνοδεύτηκε από σημαντικές αυξήσεις χρεώσεων, αντιδράσεις εμπορικών και οικονομικών φορέων και σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα», προσθέτει.

Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Στεφάνου αναφέρει επίσης ότι πέραν των οικονομικών παραμέτρων «θεωρούμε ζήτημα ύψιστης εθνικής ασφάλειας όπως η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρήσει υπό τον πλήρη έλεγχό της το λιμάνι Λάρνακας».

«Σε ένα ασταθές περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον με τη χώρα μας να συνεχίζει να απειλείται από την κατοχή μεγάλου μέρους της επικράτειάς της από την Τουρκία, η διατήρηση κρίσιμων υποδομών υπό δημόσιο έλεγχο αποτελεί βασική προϋπόθεση κυριαρχίας και ασφάλειας», προσθέτει.

Σ’ αυτό το σημείο, ο κ. Στεφάνου διατυπώνει διαφωνία με την ανάθεση στο ΤΑΪΠΕΔ την εκπόνηση μελέτης για το μέλλον του λιμανιού Λάρνακας.

Αναφορικά με την πρότασή του ΑΚΕΛ για το μέλλον του λιμανιού, ο κ. Στεφάνου προτείνει μεταξύ άλλων τον διαχωρισμό του λιμανιού από την υπόλοιπη ανάπτυξη αφού η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η ενιαία ανάπτυξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί, την ήπια και στοχευμένη ανάπτυξη του λιμανιού με έμφαση στη συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά κρουαζιερόπλοια, πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων και γενικό φορτίο και τον εκσυγχρονισμό κρηπιδωμάτων και εγκαταστάσεων, αγορά αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (γερανοί, ρυμουλκά) και λειτουργία του λιμανιού σε 24ωρη βάση με μόνιμο και επαρκές προσωπικό.

Επιπλέον, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ προτείνει τη θεσμοθέτηση μηχανισμών διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου με συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και των χρηστών του λιμανιού και τη μεταφορά των οχληρών φορτίων (γύψος, χώματα, ζωοτροφές κλπ) στο λιμάνι του Βασιλικού, όπως είναι η επιθυμία των αρχών και των κατοίκων της Λάρνακας, αλλά και η επιθυμία των εμπορευομένων.

Αναφέρει επίσης ότι ο χώρος της μαρίνας και η γύρω περιοχή θα πρέπει να τύχουν ήπιας ανάπτυξης που να συνάδει με τον χαρακτήρα της πόλης και της περιοχής.