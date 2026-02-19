Θανατηφόρο Σωτήρα: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο στη 19χρονη Κρίστια που «έσβησε» στην άσφαλτο

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή
Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης», ο νέος θεσμός του δημιούργησε ο Προεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 2:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως στη Σωτήρα Αμμοχώστου.
Η οικογένεια έχει ενημερώσει ότι δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια!
