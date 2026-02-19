Θανατηφόρο Σωτήρα: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο στη 19χρονη Κρίστια που «έσβησε» στην άσφαλτο

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 2:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως στη Σωτήρα Αμμοχώστου.

Η οικογένεια έχει ενημερώσει ότι δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια!