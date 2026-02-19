Themasports lifenewscy
Θανατηφόρο Σωτήρα: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο στη 19χρονη Κρίστια που «έσβησε» στην άσφαλτο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θανατηφόρο Σωτήρα: Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο στη 19χρονη Κρίστια που «έσβησε» στην άσφαλτο

 19.02.2026 - 15:23
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται η κηδεία της 19χρονης Κρίστιας Αχιλλέως, η οποία έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα Τετάρτης σε τροχαίο δυστύχημα, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, στους φίλους και σε όσους τη γνώριζαν. 

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 2:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως στη Σωτήρα Αμμοχώστου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή της 19χρονης Κριστίνας που «έσβησε» σε τροχαίο - Τι κατέδειξε

Η οικογένεια έχει ενημερώσει ότι δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια!

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοκ και θλίψη για την 19χρονη Κριστίνα: Η βόλτα που της στοίχισε τη ζωή - Έτσι συνέβη το μοιραίο

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Ουάσινγκτον το «Συμβούλιο Ειρήνης», ο νέος θεσμός του δημιούργησε ο Προεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

