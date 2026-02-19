Φωτοβολταϊκό πάρκο στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κύπρου: Πόσο θα μειώσει λογαριασμούς και ρύπους

Όπως αναφέρει, το πάρκο σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα ενεργειακής αναβάθμισης του μεγαλύτερου και μοναδικού τεταρτοβάθμιου νοσηλευτηρίου της χώρας. Το έργο ενισχύει τη βιωσιμότητα των δημόσιων υποδομών υγείας και εντάσσεται στη στρατηγική πράσινης μετάβασης του Οργανισμού.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «Ανδρομάχη» του Νοσοκομείου. Προηγήθηκε αγιασμός και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, Κύπρο Σταυρίδη, τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, Άδωνη Γιασεμίδη και τον Υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη.

Στους χαιρετισμούς τους, οι παρευρισκόμενοι αναφέρθηκαν στη σημασία της πράσινης μετάβασης των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργική τους αναβάθμιση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στροφή αυτή καθιστά τον Οργανισμό πιο ανταγωνιστικό και σύγχρονο, με υποδομές φιλικές προς το περιβάλλον και τον πολίτη, υπηρετώντας το κοινό όραμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη της αναμνηστικής πλάκας.