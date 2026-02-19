Πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν σε 10 ημέρες, λέει ο Τραμπ: Σε εξέλιξη το Συμβούλιο Ειρήνης - Δείτε live

Ο οικοδεσπότης Ντόναλντ Τραμπ, στην εναρκτήρια ομιλία του, επέλεξε να αρχίσει με την αγαπημένη του όσο και αμφίβολης αξιοπιστίας δήλωση ότι έχει βοηθήσει να τερματιστούν οκτώ πόλεμοι, αν και παραδέχεται ότι του ξεφεύγει αυτός στην Ουκρανία.

Δείτε live την ομιλία του Αμερικανού προέδρου:

Αναφέρθηκε πάντως στο Ιράν: «Μπορεί να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα ή και όχι», ήταν το αινιγματικό σχόλιό του. Συνέχισε λέγοντας ότι «ίσως κάνουμε συμφωνία, αλλά θα το μάθετε πιθανόν τις επόμενες 10 ημέρες».

Trump on Iran:



We may have to take it a step further, or we may not.



Maybe we are going to make a deal. You are going to be finding out over the next probably 10 days. pic.twitter.com/zvLfMVLrb2 — Clash Report (@clashreport) February 19, 2026

Όσο για το Συμβούλιο, το οποίο επέλεξαν να αποφύγουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο Τραμπ είπε ότι «ποτέ δεν υπήρξε κάτι που να το φτάνει σε κύρος».

Πριν από τη συνάντηση ο Τραμπ έλεγε ότι τα μέλη του Συμβουλίου έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση, ένα ποσό που υπολείπτεται σημαντικά από τα 70 δισ. δολάρια που εκτιμάται ότι χρειάζονται για την ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών εδαφών.

Τα μέλη αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν ότι θα διαθέσουν χιλιάδες ενστόλους για τις διεθνείς δυνάμεις σταθεροποίησης και αστυνόμευσης για την περιοχή.