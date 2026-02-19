Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν σε 10 ημέρες, λέει ο Τραμπ: Σε εξέλιξη το Συμβούλιο Ειρήνης - Δείτε live

 19.02.2026 - 17:20
Πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν σε 10 ημέρες, λέει ο Τραμπ: Σε εξέλιξη το Συμβούλιο Ειρήνης - Δείτε live

Μπροστά σε ηγέτες και αντιπροσώπους από 40 και πλέον χώρες, άρχισαν σήμερα στην Ουάσινγκτον οι εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης για την ανοικοδόμηση της ισοπεδωμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας.

Ο οικοδεσπότης Ντόναλντ Τραμπ, στην εναρκτήρια ομιλία του, επέλεξε να αρχίσει με την αγαπημένη του όσο και αμφίβολης αξιοπιστίας δήλωση ότι έχει βοηθήσει να τερματιστούν οκτώ πόλεμοι, αν και παραδέχεται ότι του ξεφεύγει αυτός στην Ουκρανία.

Δείτε live την ομιλία του Αμερικανού προέδρου:

Αναφέρθηκε πάντως στο Ιράν: «Μπορεί να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα ή και όχι», ήταν το αινιγματικό σχόλιό του. Συνέχισε λέγοντας ότι «ίσως κάνουμε συμφωνία, αλλά θα το μάθετε πιθανόν τις επόμενες 10 ημέρες».

Όσο για το Συμβούλιο, το οποίο επέλεξαν να αποφύγουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο Τραμπ είπε ότι «ποτέ δεν υπήρξε κάτι που να το φτάνει σε κύρος».

Πριν από τη συνάντηση ο Τραμπ έλεγε ότι τα μέλη του Συμβουλίου έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση, ένα ποσό που υπολείπτεται σημαντικά από τα 70 δισ. δολάρια που εκτιμάται ότι χρειάζονται για την ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών εδαφών.

Τα μέλη αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν ότι θα διαθέσουν χιλιάδες ενστόλους για τις διεθνείς δυνάμεις σταθεροποίησης και αστυνόμευσης για την περιοχή.

