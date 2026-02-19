Themasports lifenewscy
Διαζύγιο ΑΚΕΛ – Χαραλαμπίδου: Η επιστολή Στεφάνου και οι ανακατατάξεις στη Βουλή

 19.02.2026 - 17:14
Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου ενημέρωσε την Ολομέλεια για την απόφαση του ΑΚΕΛ που αφορά την Βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Όπως είπε η κ. Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με επιστολή του ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου προς την Επιτροπή Επιλογής, ενημερώνει ότι η Βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι πλέον μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις.

Περαιτέρω η Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Επιλογής σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΑΚΕΛ αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, τον νυν αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής, Βουλευτή Γιώργο Κουκουμά, Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις. 

Επίσης ορίζει ως αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής το Μέλος της Επιτροπής, Βουλευτή,  Άριστο Δαμιανού, επίσης μέλος της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με την κ. Δημητρίου, όπως αναφέρεται στην επιστολή του κ. Στεφάνου, λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι τη διάλυση της Βουλής, και χωρίς να δημιουργείται οποιοδήποτε προηγούμενο ως προς την κοινοβουλευτική πρακτική, το ΑΚΕΛ δεν προτίθεται να ζητήσει οποιαδήποτε μεταβολή στη συμμετοχή της κ. Χαραλαμπίδου στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, ούτε την αντικατάστασή της από την θέση της επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Ο.Α.Σ.Ε.

Μπροστά σε ηγέτες και αντιπροσώπους από 40 και πλέον χώρες, άρχισαν σήμερα στην Ουάσινγκτον οι εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης για την ανοικοδόμηση της ισοπεδωμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας.

