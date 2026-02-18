Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Συζήτησαν εξελίξεις ε/κ-τ/κ κόμματα με επικεφαλής ΟΥΝΦΙΚΥΠ - Τι αναφέρουν σε κοινό ανακοινωθέν

 18.02.2026 - 22:57
Κυπριακό: Συζήτησαν εξελίξεις ε/κ-τ/κ κόμματα με επικεφαλής ΟΥΝΦΙΚΥΠ - Τι αναφέρουν σε κοινό ανακοινωθέν

Οι ηγέτες ή και εκπρόσωποι των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων είχαν σήμερα συζήτηση στο Λήδρα Πάλας για την τρέχουσα κατάσταση στο Κυπριακό με τον Khassim Diagne, Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στο πλαίσιο της διακοινοτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Diagne ενημέρωσε τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ειρηνευτική αποστολή στην ουδέτερη ζώνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή, της αποφυγής ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το στρατιωτικό status quo και της προώθησης ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τον πολιτικό διάλογο.

Προστίθεται ότι επανέλαβε τη συνεχή δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών προς την υποστήριξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς λύσης του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η επόμενη συνάντηση των ηγετών και των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2026 με το Κόμμα Νέα Κύπρος ως οικοδεσπότη, καταλήγει το ανακοινωθέν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

