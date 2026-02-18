Themasports lifenewscy
ΠτΔ: Αν η θέση του Έρχιουρμαν είναι η λύση δύο κρατών θα πρέπει να το πει δημόσια

 18.02.2026 - 19:08
ΠτΔ: Αν η θέση του Έρχιουρμαν είναι η λύση δύο κρατών θα πρέπει να το πει δημόσια

Στον βασικό του στόχο που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών επικεντρώνοντας εκεί όλες του τις προσπάθειες, αναφέρθηκε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, επισημαίνοντας ότι ούτε η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ούτε οι Βουλευτικές Εκλογές επηρεάζουν την ετοιμότητα του.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε επετειακή εκδήλωση του Πανεπιστημίου Frederick, και κληθείς να σχολιάσει νέες δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη με τις οποίες επιρρίπτει ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά για τη μη επίλυση του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχω διαβάσει τις δηλώσεις, όντως έχω προβληματιστεί. Η θέση της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, αν είναι αυτή η θέση του κ. Έρχιουρμαν θα πρέπει να το πει δημόσια.

Να σας θυμίσω ότι στο κοινό ανακοινωθέν μετά από τη συνάντηση μας, τον Δεκέμβριο, μιλάμε πολύ συγκεκριμένα για τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ που μιλούν για μια πολύ συγκεκριμένη λύση, τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από τα ψηφίσματα.

Από κει και πέρα, είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε, θα θέσω στη συνάντηση που θα έχουμε στις 24 Φεβρουαρίου».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο ίδιος με πρόσφατες δηλώσεις του εξέφρασε δυσαρέσκεια για το περιεχόμενο του άρθρου της κας Ολγκίν και ερωτηθείς αν θα μεταφέρει αυτή τη δυσαρέσκεια στον ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν είναι έκφραση δυσαρέσκειας, μετέφερα τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι πολύ συγκεκριμένα, ότι η Προεδρία (του Συμβουλίου της ΕΕ) και οι Βουλευτικές Εκλογές δεν επηρεάζουν καθόλου τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Μάλιστα, για το θέμα της Προεδρίας να σας πω ότι ακόμη και πριν την 1η Ιανουαρίου, ακόμη και πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, από μόνος μου, με δική μου πρωτοβουλία, ανέφερα ότι η Προεδρία δεν επηρεάζει καθόλου τη θέληση μου, την ετοιμότητα του, τον χρόνο μου, είμαι πανέτοιμος. Και σίγουρα, οι Βουλευτικές Εκλογές – έχουμε προεδρικό σύστημα – δεν επηρεάζουν σε καμία απολύτως περίπτωση την ετοιμότητα.

Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι, ακούγονται πολλά, δηλώσεις, σχόλια και άλλα. Δεν αποπροσανατολίζομαι από τον στόχο μου. Ο στόχος μου είναι ένας και είναι ξεκάθαρος: η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, αξιοποιώντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Και για αυτό είμαι πανέτοιμος, άμεσα, να παρακαθήσω σε μια διευρυμένη διάσκεψη, όπως εξάλλου είχαμε συμφωνήσει και να ανακοινώσουμε κάτι τέτοιο».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Εκπροσώπου του ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ο Εκπρόσωπος του ΓΓ δήλωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται και δεν διακόπτονται μέχρι τον Ιούνιο. Και όντως οι επαφές συνεχίζονται. Και εδώ ανάμεσα στους διαπραγματευτές, και με τα ΗΕ, και με την ΕΕ. Επαναλαμβάνω, δεν αποπροσανατολίζομαι από τον μεγάλο στόχο. Το βασικό μου ζητούμενο είναι ένα, είναι η επανέναρξη των συνομιλιών και εκεί επικεντρώνω όλες μου τις προσπάθειες».

