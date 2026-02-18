Τι αλλάζει για τους ΣΥΟΠ μετά το Υπουργικό - Η τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Στην εναρκτήρια του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας, όπως αποδείξαμε στην πράξη από την πρώτη στιγμή, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Το είχα πει σε πολλές των περιπτώσεων ότι αυτή η ενίσχυση ξεκινά πρωτίστως από το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς. Και χαίρομαι σήμερα, γιατί μετά από μεγάλη προσπάθεια, αποφασίζουμε –ειδικότερα σε σχέση με τους συμβασιούχους οπλίτες– την αύξηση του ορίου [παραμονής στην Εθνική Φρουρά] από τα 42 στα 57 χρόνια, την αύξηση του ορίου πρόσληψης, για να δικαιούται κάποιος να διεκδικήσει θέση Συμβασιούχου Οπλίτη (ΣΥΟΠ) από τα 27 στα 35.

Τρίτον –ήταν ένα πάγιο αίτημα σε όλες τις επισκέψεις που είχα κάνει στα στρατόπεδα– θεσμοθετούμε αξιοκρατική διαδικασία για τη δυνατότητα μετεξέλιξης των ΣΥΟΠ μας σε Συμβασιούχους υπαξιωματικούς, με γραπτές εξετάσεις, για να μπορούν να φτάσουν μέχρι τον βαθμό του Αρχιλοχία. Και τέταρτον –ένα πάγιο αίτημα– αυξάνουμε το ειδικό μηνιαίο επίδομα των ΣΥΟΠ από 100 σε 150 ευρώ και από 200 σε 250 ευρώ σε όσους υπηρετούν στους Λόχους Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ), στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), στα τμήματα αποναρκοθέτησης και στους νοσηλευτές.

Τη δυνατότητα αυτή να παίρνουμε σήμερα αυτήν την απόφαση είναι ακριβώς γιατί μέσα από την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας μας μπορούμε να επενδύουμε σε άλλους τομείς, στην Παιδεία, την υγεία, το στεγαστικό, την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας μας. Και αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα που η υπεύθυνη οικονομική μας πολιτική μάς επιτρέπει να προχωράμε σε τέτοιες σημαντικές αποφάσεις.»