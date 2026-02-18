Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΑπεργία ταξί: «Χειρόφρενο» έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής τραβούν οι οδηγοί – Πορεία προς το αεροδρόμιο σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής τραβούν οι οδηγοί – Πορεία προς το αεροδρόμιο σήμερα

 18.02.2026 - 10:00
Απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής τραβούν οι οδηγοί – Πορεία προς το αεροδρόμιο σήμερα

Στις 6 το πρωί της Παρασκευής λήγει η τριήμερη απεργία των αυτοκινητιστών ταξί στην Αττική, οι οποίοι σήμερα θα πραγματοποιήσουν πορεία με τα οχήματά τους προς το αεροδρόμιο, ενώ την Πέμπτη θα κάνουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Χθες Τρίτη, πρώτη ημέρα της απεργίας τους οι οδηγοί ταξί, έκαναν αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή υπουργό για θέματα Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Μια συνάντηση που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και τελικά απέβη, και αυτή τη φορά άκαρπη, όπως και στο παρελθόν.

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Τα αιτήματα του κλάδου:

  • Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.
  • Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).
  • Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.

Ζητούν επίσης να καταθέτουν ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Θεσσαλονίκη

Χωρίς ταξί θα μείνει την σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη η Θεσσαλονίκη, καθώς οι οδηγοί θα συμμετέχουν στην απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία του κλάδου.

Κύρια αιτήματα είναι η παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης, η απόσυρση του άρθρου 52 του υπουργείου Μεταφορών που , όπως επισημαίνουν οι οδηγοί ταξί, δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ και η επαναφορά του μητρώου γενικής χρήσης.

Το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης έχει αναγγείλει πορεία σήμερα στις 11:00, με εκκίνηση από το PAOK Sports Arena, στην οδό Αντώνη Τρίτση.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο περιστατικό: Έκαναν ψεύτικη κηδεία για να μεταφέρουν λαθραίο ξυλοκάρβουνο
Κίτρινη προειδοποίηση για σφοδρούς ανέμους - Χαμηλό βαρομετρικό επηρεάζει την Κύπρο
Τυλίχθηκε στις φλόγες όχημα στη Λευκωσία, καταστράφηκε ολοσχερώς - Ζημιές σε ακόμη ένα
Θέλεις να χτίσεις τη δική σου εταιρεία; Ένας νεαρός Κύπριος αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας δίνει τις δικές του συμβουλές – Το κλειδί για την επιτυχία
Πέντε χρόνια μετά το σκάνδαλο: Η αθώωση-«βόμβα» Συλλούρη και Τζιοβάνη, ο λόγος που δεν έγινε δεκτό το βίντεο του Al Jazeera και η μαρτυρία-«κλειδί»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οδ. Μιχαηλίδης για πολιτογραφήσεις: Μεγάλη επιτυχία του Νίκου Αναστασιάδη και των γνήσιων τέκνων του – Ο μόνος που υπέστη τιμωρία είναι… ο ίδιος

 18.02.2026 - 09:55
Επόμενο άρθρο

Τι αλλάζει για τους ΣΥΟΠ μετά το Υπουργικό - Η τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη

 18.02.2026 - 10:33
Τι αλλάζει για τους ΣΥΟΠ μετά το Υπουργικό - Η τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Τι αλλάζει για τους ΣΥΟΠ μετά το Υπουργικό - Η τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Στις σημαντικές αποφάσεις που αναμένεται να λάβει σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2026, το Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τι αλλάζει για τους ΣΥΟΠ μετά το Υπουργικό - Η τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Τι αλλάζει για τους ΣΥΟΠ μετά το Υπουργικό - Η τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη

  •  18.02.2026 - 10:33
Θανατηφόρο στη Σωτήρα: Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο - Θρήνος για την 19χρονη Κριστίνα

Θανατηφόρο στη Σωτήρα: Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο - Θρήνος για την 19χρονη Κριστίνα

  •  18.02.2026 - 08:51
Πέντε χρόνια μετά το σκάνδαλο: Η αθώωση-«βόμβα» Συλλούρη και Τζιοβάνη, ο λόγος που δεν έγινε δεκτό το βίντεο του Al Jazeera και η μαρτυρία-«κλειδί»

Πέντε χρόνια μετά το σκάνδαλο: Η αθώωση-«βόμβα» Συλλούρη και Τζιοβάνη, ο λόγος που δεν έγινε δεκτό το βίντεο του Al Jazeera και η μαρτυρία-«κλειδί»

  •  18.02.2026 - 06:25
Οδ. Μιχαηλίδης για πολιτογραφήσεις: Μεγάλη επιτυχία του Νίκου Αναστασιάδη και των γνήσιων τέκνων του – Ο μόνος που υπέστη τιμωρία είναι… ο ίδιος

Οδ. Μιχαηλίδης για πολιτογραφήσεις: Μεγάλη επιτυχία του Νίκου Αναστασιάδη και των γνήσιων τέκνων του – Ο μόνος που υπέστη τιμωρία είναι… ο ίδιος

  •  18.02.2026 - 09:55
«Άγιος» ο Συλλούρης; Το καυστικό σχόλιο της Annie Alexui που κάνει τον γύρο του διαδικτύου - Δείτε την ανάρτηση της

«Άγιος» ο Συλλούρης; Το καυστικό σχόλιο της Annie Alexui που κάνει τον γύρο του διαδικτύου - Δείτε την ανάρτηση της

  •  18.02.2026 - 08:20
Σας ζήτησαν χρήματα για εγκατάσταση έξυπνου μετρητή; Προειδοποιεί η ΑΗΚ για απάτη

Σας ζήτησαν χρήματα για εγκατάσταση έξυπνου μετρητή; Προειδοποιεί η ΑΗΚ για απάτη

  •  18.02.2026 - 09:44
Μα πού τα σκέφτηκαν; Ευφάνταστες ιδέες και φαντασμαγορικές «πελλόμασκες» στη Λεμεσό – Ποιοι κέρδισαν - Δείτε φωτογραφίες

Μα πού τα σκέφτηκαν; Ευφάνταστες ιδέες και φαντασμαγορικές «πελλόμασκες» στη Λεμεσό – Ποιοι κέρδισαν - Δείτε φωτογραφίες

  •  18.02.2026 - 10:52
Τρέξτε να προλάβετε: Η Ryanair ανακοίνωσε προσφορά για 6 προορισμούς - Τιμές από €14.99

Τρέξτε να προλάβετε: Η Ryanair ανακοίνωσε προσφορά για 6 προορισμούς - Τιμές από €14.99

  •  18.02.2026 - 08:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα