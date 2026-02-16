Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΈπεσαν οι υπογραφές με τη Chevron - «H χώρα κάνει άλμα, αναδεικνύεται σε κόμβο εναλλακτικής ενέργειας», λέει ο Μητσοτάκης
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές με τη Chevron - «H χώρα κάνει άλμα, αναδεικνύεται σε κόμβο εναλλακτικής ενέργειας», λέει ο Μητσοτάκης

 16.02.2026 - 13:03
Έπεσαν οι υπογραφές με τη Chevron - «H χώρα κάνει άλμα, αναδεικνύεται σε κόμβο εναλλακτικής ενέργειας», λέει ο Μητσοτάκης

Η Ελλάδα κάνει αποφασιστικό βήμα στον ενεργειακό χάρτη, υποδεχόμενη την Chevron σε μια σημαντική συμφωνία για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων στα ελληνικά θαλάσσια μπλοκ, όπως τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου κατά την υπογραφή της συμφωνίας.

Οι υπογραφές μπήκαν στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας της Chevron και της Helleniq Energy.

Ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας την εταιρεία και τον Αμερικανό πρέσβη, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά δυναμικά με σεισμικές έρευνες σε έκταση μεγαλύτερη από ό,τι είχε γίνει την τελευταία δεκαετία, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την περιοχή διαθέσιμη για ανακαλύψεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. «Δεν είναι απλά ένα βήμα. Είναι άλμα», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πρώτη ερευνητική δραστηριότητα θα ξεκινήσει σύντομα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές LNG, αγωγούς και εργοστάσια μετατροπής, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή στρατηγική να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, δημιουργούν νέες γεωπολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες.

Η Ελλάδα πλέον μπορεί να παράξει και να προμηθεύσει φυσικό αέριο στις γειτονικές χώρες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της περιοχής. «Όταν κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα εξερεύνησης, έχουμε περίπου 48 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετά τις συμφωνίες θα έχουμε 94.000. Η περιοχή η οποία θα είναι διαθέσιμη για έρευνες στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί», τόνισε και πρόσθεσε ότι «δεν είναι μια απλή συμφωνία αυτό, αλλά είναι μια τεράστια ώθηση στην στρατηγική μας. Και φυσικά η Ελλάδα καταλαβαίνει πολύ το ρόλο που παίζουν υδρογονάνθρακες σε ολόκληρο το σύστημα και το ρόλο που θα παίξουν στο μέλλον».

«Η Ελλάδα έχει ήδη την υποδομή έτοιμη για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους γείτονές μας να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο και πιστεύουμε ξεκάθαρα ότι αυτός ο κάθετος διάδρομος θα είναι μια πολύ καλή εναλλακτική στο ρωσικό φυσικό αέριο» ανέφερε και πρόσθεσε πως «δεν θα χρειάζεται άλλο πια να παίρνουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Η συνεργασία με την Chevron και την Εθνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων στέλνει, σύμφωνα με τον Κ. Μητσοτάκη ένα ισχυρό μήνυμα στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ και δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο 24χρονος Θεόδουλος - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Αυτός αναλαμβάνει καθήκοντα Δημοτικού Συμβούλου στην Πάφο μετά την παραίτηση λόγω ασυμβίβαστου - Προχωρεί η αντικατάσταση
Χωρίς νερό θα μείνουν τις επόμενες μέρες διάφορες περιοχές του νησιού – Ποιοι θα επηρεαστούν
Annie Alexui: «Περνά από κόσκινο» τον Φυτιρή - Έβαλε ανθρώπους να ψάξουν για το παρελθόν του - Βίντεο
Χαρμόσυνα νέα για γνωστή Κύπρια influencer - «Ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε» - Το εντυπωσιακό βίντεο στην ακρογιαλιά
Πεθυμήσατε ψάρι; Ένα οικογενειακό εστιατόριο με απίστευτη θέα στη θάλασσα επιστρέφει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 110 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από παιχνίδια μέχρι ηλεκτρικές συσκευές - Λίστα

 16.02.2026 - 13:05
Επόμενο άρθρο

Σαφές μήνυμα Λετυμπιώτη: Με εποικοδομητικές προτάσεις στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου - Βίντεο

 16.02.2026 - 13:09
Σαφές μήνυμα Λετυμπιώτη: Με εποικοδομητικές προτάσεις στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου - Βίντεο

Σαφές μήνυμα Λετυμπιώτη: Με εποικοδομητικές προτάσεις στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου - Βίντεο

Μιλώντας στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» του ΡΙΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να χάνεται πολύτιμος χρόνος», ούτε να παρατείνεται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σαφές μήνυμα Λετυμπιώτη: Με εποικοδομητικές προτάσεις στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου - Βίντεο

Σαφές μήνυμα Λετυμπιώτη: Με εποικοδομητικές προτάσεις στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου - Βίντεο

  •  16.02.2026 - 13:09
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Στην αντεπίθεση ο Νεκτάριος – Καταγγέλλει «σκοτεινό» κύκλωμα παραποίησης φορολογικών δηλώσεων της Μονής Αββακούμ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Στην αντεπίθεση ο Νεκτάριος – Καταγγέλλει «σκοτεινό» κύκλωμα παραποίησης φορολογικών δηλώσεων της Μονής Αββακούμ

  •  16.02.2026 - 10:20
Υπόθεση Φαίδωνα: Γιατί δεν κλήθηκε για κατάθεση - Πώς απαντά η Αστυνομία

Υπόθεση Φαίδωνα: Γιατί δεν κλήθηκε για κατάθεση - Πώς απαντά η Αστυνομία

  •  16.02.2026 - 11:42
Annie Alexui: «Περνά από κόσκινο» τον Φυτιρή - Έβαλε ανθρώπους να ψάξουν για το παρελθόν του - Βίντεο

Annie Alexui: «Περνά από κόσκινο» τον Φυτιρή - Έβαλε ανθρώπους να ψάξουν για το παρελθόν του - Βίντεο

  •  16.02.2026 - 11:08
Νέα καταγγελία-σοκ για ιατρική αμέλεια: «Έφυγε» 92χρονος στο ΓΝ Λάρνακας – Τον εντόπισε νεκρό η κόρη του

Νέα καταγγελία-σοκ για ιατρική αμέλεια: «Έφυγε» 92χρονος στο ΓΝ Λάρνακας – Τον εντόπισε νεκρό η κόρη του

  •  16.02.2026 - 10:26
Συγκλονιστικές εικόνες από το όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λάρνακα: Κυκλοφοριακό χάος - Η κατάσταση υγείας των επιβατών

Συγκλονιστικές εικόνες από το όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λάρνακα: Κυκλοφοριακό χάος - Η κατάσταση υγείας των επιβατών

  •  16.02.2026 - 13:34
«Μίλησε η αλήθεια από τον τάφο»: Το ξέσπασμα της Αντριάνας Νικολάου για τη συγκάλυψη της δολοφονίας του Θανάση

«Μίλησε η αλήθεια από τον τάφο»: Το ξέσπασμα της Αντριάνας Νικολάου για τη συγκάλυψη της δολοφονίας του Θανάση

  •  16.02.2026 - 10:04
Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 110 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από παιχνίδια μέχρι ηλεκτρικές συσκευές - Λίστα

Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 110 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από παιχνίδια μέχρι ηλεκτρικές συσκευές - Λίστα

  •  16.02.2026 - 13:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα