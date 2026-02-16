Νέες θέσεις εργασίας στο Τμήμα Αλιείας - Τα καθήκοντα και οι κλίμακες - Όλες οι πληροφορίες

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης: Δύο (2) Επιθεωρητών Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλ. Α2, Α5, Α7(ii)) για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), για σκοπούς κάλυψης των αναγκών του ΤΑΘΕ για την αποτελεσματική διαχείριση και επιτήρηση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ), δράση η οποία επίσης θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), στο πλαίσιο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στη Λευκωσία (στη διεύθυνση Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026, και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Πρόσληψη Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για την υλοποίηση του Κοινού Προγράμματος Ελέγχου Αλιείας

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης Επιθεωρητών Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλ. Α2-Α5-Α7(ii)), για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), για σκοπούς κάλυψης των αναγκών του ΤΑΘΕ για την υλοποίηση του Κοινού Προγράμματος Ελέγχου Αλιείας (ΚΠΕΑλ), το οποίο τελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες υλοποίησης του Κοινού Προγράμματος Ελέγχου Αλιείας (ΚΠΕΑλ) υπάρχουν εγκεκριμένες πέντε (5) θέσεις Επιθεωρητών Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλ. Α2-Α5-Α7(ii)) για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ).

Στην παρούσα φάση υπάρχουν ανάγκες για δύο (2) επιθεωρητές, εφόσον τρείς (3) εκ των πέντε θέσεων εργασίας είναι πληρωμένες από κατάλογο προηγούμενης προκήρυξης του ΤΑΘΕ, η οποία δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Στην περίπτωση κένωσης θέσεων, το ΤΑΘΕ θα προχωρήσει στην πρόσληψη ατόμων κατά σειρά κατάταξης στη λίστα μοριοδότησης, η οποία θα δημοσιευθεί.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στη Λευκωσία (στη διεύθυνση Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία) ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις [email protected] και [email protected], όχι αργότερα από τις 6 Μαρτίου 2026, και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες θέσεις αλλά και τις αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (τελευταία νέα).