Βουλή: Ζητά έκθεση γεγονότων για οικογένεια που έμεινε άστεγη - Ενημέρωσε την Αστυνομία η Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε ότι απευθύνθηκε η ίδια στην Αστυνομία, όταν ενημερώθηκε από πολίτη ότι τα οκτώ μέλη της οικογένειας βρίσκονταν στον δρόμο. Η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι είδε εικόνες παιδιών να κοιμούνται πάνω σε βαλίτσες, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία «να καταστρατηγεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να ταλαιπωρεί μικρά παιδιά».

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωαννίδης, ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ότι υπήρξαν δυσκολίες στην διαχείριση της περίπτωσης της εν λόγω οικογένειας, λόγω του ότι είχε κάνει σειρά διαφορετικών αιτημάτων από το Αύγουστο του 2022, όταν έφτασε στην Κύπρο από τον Λίβανο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, η οικογένεια είχε αιτηθεί αρχικά διεθνούς προστασίας από την Κυπριακή Δημοκρατία, ακολούθως εξέφρασε επιθυμία για μετεγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, όταν όμως το αίτημα μετεγκατάστασης δεν έγινε αποδεκτό θέλησε να επιστρέψει στον Λίβανο, αλλά τελικά προχώρησε εκ νέου με αίτημα για άσυλο από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι οι διαδοχικές αλλαγές στο καθεστώς της οικογένειας, δημιούργησαν «δυσανάλογο βάρος προς τις υπηρεσίες» και γι’ αυτό η οικογένεια βρέθηκε χωρίς στέγη, ενώ είναι σε αναμονή για την επιστροφή της στον Λίβανο. «Προσπάθειά μας είναι να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα αυτά τα ζητήματα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να μην έχουμε ξανά τέτοια συμβάντα», είπε ο Υφυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μεμονωμένο περιστατικό.

Εξάλλου, σημείωσε και στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής, ότι με την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στα νέα κέντρα που δημιουργούνται βάσει προτύπων ΕΕ, θα δημιουργηθούν κατάλληλοι, επαρκείς και ξεχωριστοί χώροι για φιλοξενία όσων πρόκειται να αναχωρήσουν από την Κύπρο. «Θα έχουμε ακόμα πιο εκσυγχρονισμένες υποδομές, για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα κάθε περίπτωση», είπε, ο κ. Ιωαννίδης, επαναλαμβάνοντας ότι σκοπός είναι να εντοπιστούν και να καλυφθούν τα κενά, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής, όταν η κ. Χαραλαμπίδου ενημερώθηκε για το γεγονός ότι η οικογένεια ήταν άστεγη και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, έγινε προσπάθεια για να διευθετηθεί διαμονή στο Κέντρο Φιλοξενίας στην Κοφίνου. Ο κ. Ιωαννίδης εξήγησε ότι αυτό προσέκρουε στο γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει πως πρέπει να διαχωρίζονται οι αιτητές ασύλου, από τους αλλοδαπούς που πρόκειται να αναχωρήσουν.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πρόνοιας, Γιάννης Νικολαΐδης, απαντώντας σε ερώτηση της κ. Χαραλαμπίδου για τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε ό,τι αφορά την εν λόγω οικογένεια, ανέφερε ότι υπάρχει καθημερινή συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για τέτοιες περιπτώσεις και ότι οι χειρισμοί της υπόθεσης της οικογένειας αυτής γίνονται με την απαραίτητη ευαισθησία. Σημείωσε πως, όταν ενημερώθηκε ότι η οικογένεια είχε μείνει άστεγη και ότι η φιλοξενία της στο κέντρο της Κοφίνου προσέκρουε στη νομοθεσία, έδωσε οδηγίες να διευθετηθεί η προσωρινή διαμονή σε ξενοδοχείο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, ο οποίος αναλαμβάνει από εδώ και πέρα την Προεδρία της Επιτροπής, συνηγόρησε για την ανάγκη γραπτής έκθεσης γεγονότων για το περιστατικό, την οποία ζήτησε η κ. Χαραλαμπίδου. «Προφανώς κάτι δεν λειτούργησε», είπε ο κ. Κουκουμάς, κάνοντας λόγο για «γραφειοκρατικά άκαμπτη διαδικασία» στις περιπτώσεις που αλλάζει το καθεστώς ενός υπηκόου τρίτης χώρας που βρίσκεται στην Κύπρο.

Εξάλλου, σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση, η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι είναι απαράδεκτο να μένουν παιδιά στους δρόμους λόγω έλλειψης συντονισμού των αρμοδίων. «Ό,τι κι αν συμβαίνει, αυτό το κράτος πρέπει να σέβεται την αξιοπρέπεια των ανθρώπων«, σημείωσε και υπογράμμισε ότι πρέπει να εντοπιστεί που υπάρχουν τα προβλήματα συνεννόησης.

Από την πλευρά της η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, σημείωσε ότι η Πολιτεία έχει απόλυτη υποχρέωση να διασφαλίζει την ευημερία ευάλωτων προσώπων. Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, είπε ότι οι υπηρεσίες του κράτους θα πρέπει να αλλάξουν ρυθμούς εργασίας, επισημαίνοντας ότι «τα προβλήματα που άπτονται της ευημερίας, είτε είναι πολιτών του κράτους, είτε είναι αιτητών ασύλου, είτε οποιουδήποτε, δεν σταματούν το μεσημέρι, αλλά χρειάζονται αντιμετώπιση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας».