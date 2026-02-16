Μειωμένη η παροχή πόσιμου νερού μέχρι την Πέμπτη σε αυτές τις τρεις επαρχίες - Διεξάγονται εργασίες

Όπως αναφέρει το ΤΑΥ, οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης και της έγκαιρης προετοιμασίας των εγκαταστάσεων ενόψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία οι ανάγκες υδροδότησης αυξάνονται σημαντικά. Οι εργασίες εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό ετοιμότητας και ενίσχυσης της αξιοπιστίας των υδατικών υποδομών, προσθέτει.

Το ΤΑΥ σημειώνει ότι, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού και τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης των τριών επαρχιών κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Παράλληλα, καλεί το κοινό να περιορίσει τη χρήση νερού στο απολύτως απαραίτητο και να αποφύγει κάθε περιττή κατανάλωση.

«Η υπεύθυνη και συνετή χρήση του νερού συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογική προσπάθεια διασφάλισης της επάρκειας υδατικών πόρων», σημειώνει και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και συνεργασία, ενώ απολογείται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία δυνατό να προκληθεί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ