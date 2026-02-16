Themasports lifenewscy
Μειωμένη η παροχή πόσιμου νερού μέχρι την Πέμπτη σε αυτές τις τρεις επαρχίες - Διεξάγονται εργασίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μειωμένη η παροχή πόσιμου νερού μέχρι την Πέμπτη σε αυτές τις τρεις επαρχίες - Διεξάγονται εργασίες

 16.02.2026 - 18:38
Μειωμένη η παροχή πόσιμου νερού μέχρι την Πέμπτη σε αυτές τις τρεις επαρχίες - Διεξάγονται εργασίες

Μειωμένη θα είναι η παροχή πόσιμου νερού στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου μέχρι και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).

Όπως αναφέρει το ΤΑΥ, οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης και της έγκαιρης προετοιμασίας των εγκαταστάσεων ενόψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία οι ανάγκες υδροδότησης αυξάνονται σημαντικά. Οι εργασίες εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό ετοιμότητας και ενίσχυσης της αξιοπιστίας των υδατικών υποδομών, προσθέτει.

Το ΤΑΥ σημειώνει ότι, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού και τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης των τριών επαρχιών κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Παράλληλα, καλεί το κοινό να περιορίσει τη χρήση νερού στο απολύτως απαραίτητο και να αποφύγει κάθε περιττή κατανάλωση.

«Η υπεύθυνη και συνετή χρήση του νερού συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογική προσπάθεια διασφάλισης της επάρκειας υδατικών πόρων», σημειώνει και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και συνεργασία, ενώ απολογείται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία δυνατό να προκληθεί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Αβέρωφ για ΠτΔ - «Δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες η αντιπαράθεσή του με την Ολγκίν, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι οδηγούμαστε σε ναυάγιο;»

 16.02.2026 - 18:08
Video: Μεθυσμένος επιβάτης προκάλεσε χάος σε πτήση - Δύο ώρες καθυστέρηση και τελικά... σύλληψη

 16.02.2026 - 19:08
