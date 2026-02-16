Video: Μεθυσμένος επιβάτης προκάλεσε χάος σε πτήση - Δύο ώρες καθυστέρηση και τελικά... σύλληψη

Η πτήση της 12ης Φεβρουαρίου καθυστέρησε δύο ώρες μετά την άρνηση του επιβάτη να υπακούσει τις οδηγίες του πληρώματος. Βίντεο που τραβήχτηκε στο αεροσκάφος δείχνει τον προφανώς μεθυσμένο άνδρα να φωνάζει στους συνεπιβάτες του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Μέλη του πληρώματος προσπαθούσαν μάταια να ηρεμήσουν τον επιβάτη ο οποίος χτυπούσε μέρη της καμπίνας.

«Επιβιβαζόμασταν και ήδη είδαμε τον νεαρό να κάνει σκηνή, να μιλάει δυνατά στο τηλέφωνο, να φωνάζει και όλοι τον παρακολουθούσαν. Συνέχισε να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του και τότε τον επέπληξαν. Το αεροπλάνο έπρεπε να σταματήσει, οι αεροσυνοδοί τον πλησίασαν, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, μέχρι που ένας συνεπιβάτης του είπε ότι αρκετά πια. Ήταν χαοτικό», είπε επιβάτης της πτήσης.



Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που κλήθηκε η ισπανική αστυνομία για να απομακρύνει τον άνδρα από το αεροπλάνο,

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα