Η στιγμή που η Μις Υφήλιος καταρρέει σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ: Δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Η στιγμή που η Μις Υφήλιος καταρρέει σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ: Δείτε βίντεο

 16.02.2026 - 20:51
Η στιγμή που η Μις Υφήλιος καταρρέει σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ: Δείτε βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που η Μις Υφήλιος, Φάτιμα Μπος Φερνάντες, καταρρέει την ώρα που είναι επάνω σε άρμα και χαιρετάει τον κόσμο σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ.

Όπως αναφέρει το TMZ, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ, όταν η γυναίκα κατέρρευσε μπροστά σε χιλιάδες θεατές κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη διοργάνωση.

Η Φερνάντες, η οποία στέφθηκε Μις Υφήλιος 2025 τον Νοέμβριο, βρέθηκε την Κυριακή στο Φεστιβάλ Φρούτων και Λουλουδιών, όπου απολάμβανε τη στιγμή, χαιρετώντας το πλήθος και στέλνοντας φιλιά στους παρευρισκόμενους. Ωστόσο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η εικόνα άλλαξε, καθώς φάνηκε να χάνει την ισορροπία της και να δυσκολεύεται να σταθεί όρθια, πριν καταρρεύσει πέφτοντας στα γόνατα.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε από το περιστατικό, οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να της προσφέρουν βοήθεια. Λίγο αργότερα, διασώστες που βρίσκονταν στον χώρο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αποφασίστηκε να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της για το υπόλοιπο της ημέρας προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο οργανισμός Miss Universe Organization ούτε η ίδια η Φάτιμα έχουν τοποθετηθεί επισήμως για τα αίτια της αιφνίδιας κατάρρευσης. Παρά το απρόοπτο περιστατικό, η ίδια διαχειρίστηκε τη δύσκολη στιγμή με ψυχραιμία και αξιοπρέπεια.

Έντονες αντιδράσεις από τη νίκη της

Η Φάτιμα απασχόλησε πρόσφατα τα μέσα ενημέρωσης και για άλλον λόγο. Η νίκη της στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα τέλη του περασμένου έτους. Λίγες εβδομάδες αφότου ο εκτελεστικός παραγωγός του διαγωνισμού την είχε χαρακτηρίσει «χαζή», προκαλώντας αποχώρηση διαγωνιζόμενων σε ένδειξη συμπαράστασης προς το πρόσωπό της, η επικράτησή της θεωρήθηκε από πολλούς ως μια ανατροπή «κόντρα σε όλα τα προγνωστικά».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Οι 200 της Καισαριανής, το “Τελευταίο Σημείωμα” και οι αναπόφευκτες συγκρίσεις με την κατάντια του σήμερα

 16.02.2026 - 19:57
«Δεν έχει ληφθεί καταγγελία για τον θάνατο του 92χρονου» - Άμεση διερεύνηση του περιστατικού

 16.02.2026 - 21:12
Μιλώντας στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» του ΡΙΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να χάνεται πολύτιμος χρόνος», ούτε να παρατείνεται.

