Ενώπιον Δικαστηρίου ο Γιώργος Κούμας - Επιδόθηκε το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ακρόαση ενώπιον του Δικαστηρίου ορίστηκε για τις 20 Φεβρουαρίου.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό τηλεοπτικό δελτιο ειδήσεων του ΡΙΚ, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται κατηγορίες, που αφορούν τις νομοθεσίες περί της καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων και την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης από παράνομες δραστηριότητες.

Οι δικηγόροι του Γιώργου Κούμα, Κρις Τριανταφυλλίδης και Μάριος Ορφανίδης δήλωσαν στο ΡΙΚ ότι θα είναι σε θέση να τοποθετηθούν σχετικώς, αφότου μελετήσουν το πόρισμα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Στέφανος Σκορδής, είπε στο ΡΙΚ ότι η επιτροπή θα παρακολουθεί διακριτικά τη διαδικασία και εάν λειτουργοί της κληθούν να καταθέσουν ή να προσκομίσουν στοιχεία ενώπιον του δικαστηρίου θα το πράξουν.