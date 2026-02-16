Themasports lifenewscy
Κατάφερε να αγοράσει ολόκληρο χωριό σε τιμή... διαμερίσματος

 16.02.2026 - 21:30
Κατάφερε να αγοράσει ολόκληρο χωριό σε τιμή... διαμερίσματος

Η ιστορία του Jason Lee Beckwith είναι χαρακτηριστική. Αφού πούλησε την επιχείρησή του στην Καλιφόρνια, άρχισε να ψάχνει για ακίνητα στην Ευρώπη. Όταν ανακάλυψε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό στην Ισπανία με εκκλησία, σχολείο, μπαρ, ακόμα και πισίνα, κατάφερε να το αγοράσει σε... τιμή ευκαιρίας.

Το 2024, έδωσε την προκαταβολή για το χωριό Salto de Castro, στα σύνορα με την Πορτογαλία. Το κόστος αγοράς; Μόλις 310.000 ευρώ. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ολίγον τι θλιβερή, καθώς το χωριό είναι πλέον μια πόλη με ερείπια, μόνο μπάζα και τοίχους και η ανακαίνιση αναμένεται να κοστίσει περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Lee Beckwith στο Salto de Castro

Γιατί οι Αμερικανοί «αγοράζουν» την ευρωπαϊκή ύπαιθρο;

Σύμφωνα με ειδικούς του real estate, όπως ο Timur Negru της AffordiHome, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι για αυτή την έξαρση ενδιαφέροντος:

 
  • Starlink: Η εύκολη πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω δορυφόρου ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία
  • Υπερτουρισμός: Η ανάγκη διαφυγής από κορεσμένους προορισμούς όπως η Φλωρεντία ή η Βαρκελώνη
  • Τιμές στις ΗΠΑ: Οι εξωφρενικές τιμές ακινήτων στην Αμερική σπρώχνουν τους επενδυτές προς την Ευρώπη

 

Η «Ντισνεϊλοποίηση» και ο εφιάλτης της ανακαίνισης

Παρά την αισιοδοξία, υπάρχουν και φωνές που ανησυχούν για τη «Ντισνεϊλοποίηση» (Disneyfication) της υπαίθρου, φοβούμενες ότι τα χωριά θα χάσουν την αυθεντικότητά τους και θα γίνουν «αποστειρωμένα» σκηνικά για τουρίστες.

 

Επιπλέον, ο Πορτογάλος επιχειρηματίας Nuno Constantino προειδοποιεί ότι η αγορά είναι το εύκολο κομμάτι. Το στάδιο της ανακαίνισης μπορεί να αποδειχθεί «εφιάλτης», τόσο λόγω κόστους όσο και γραφειοκρατίας, ειδικά όταν πρέπει να εντοπιστούν εκατοντάδες κληρονόμοι για μεμονωμένα κτίσματα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 16.02.2026 - 21:12
 16.02.2026 - 21:41
Μιλώντας στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» του ΡΙΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να χάνεται πολύτιμος χρόνος», ούτε να παρατείνεται.

