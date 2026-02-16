Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Η Nike «χρυσώνει» τη Γιούτα Λίρνταμ επειδή έδειξε τον στηθόδεσμό της, θα πάρει έως και ένα εκατ. δολάρια

 16.02.2026 - 22:08
Η Nike «χρυσώνει» τη Γιούτα Λίρνταμ επειδή έδειξε τον στηθόδεσμό της, θα πάρει έως και ένα εκατ. δολάρια

 16.02.2026 - 22:08

Έως και 1 εκατ. δολάρια (περίπου 730.000 λίρες) εκτιμάται ότι μπορεί να αποκομίσει η Ολλανδή αθλήτρια του πατινάζ ταχύτητας Γιούτα Λίρνταμ από τη συνεργασία της με τη Nike, μετά τη στιγμή που άνοιξε τη στολή της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες για να αποκαλύψει το λευκό αθλητικό σουτιέν της εταιρείας. Η 27χρονη, αρραβωνιαστικιά του Τζέικ Πολ, κατέκτησε χρυσό και ασημένιο μετάλλιο στους αγώνες της Κορτίνα, με την εμπορική αξία της να εκτοξεύεται.

Η Λίρνταμ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1.000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας, σημειώνοντας παράλληλα Ολυμπιακό ρεκόρ. Αμέσως μετά τον τερματισμό της, εμφανώς συγκινημένη, άνοιξε τη στολή αγώνα για να αποκαλύψει το λευκό εσώρουχο της Nike, σε μια εικόνα που έκανε γρήγορα τον γύρο του κόσμου, φιλοξενήθηκε σε πρωτοσέλιδα και αθλητικές ιστοσελίδες και αναδημοσιεύθηκε από τον λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram, που αριθμεί 298 εκατομμύρια ακολούθους.

Σύμφωνα με τη Φρεντερίκ ντε Λάατ, ιδρύτρια της εταιρείας Branthlete που εξειδικεύεται στη διαφήμιση γυναικών αθλητριών, η συμφωνία της Λίρνταμ με τη Nike ενδέχεται να της αποφέρει πάνω από ένα εκατομμύριο. «Με τη Nike, υποψιάζομαι ότι μιλάμε για ποσό από ένα εκατομμύριο και πάνω», δήλωσε στην ολλανδική εφημερίδα AD.

Η Nike «χρυσώνει» τη Γιούτα Λίρνταμ επειδή έδειξε τον στηθόδεσμό της, θα πάρει έως και ένα εκατ. δολάρια
Από την πλευρά του, ο αρχισυντάκτης του επιχειρηματικού περιοδικού Quote, Μάιντερτ Σχουτ, ανέφερε στο NOS ότι η Λίρνταμ, η οποία διαθέτει 6,2 εκατομμύρια ακολούθους, θα μπορούσε να κερδίζει περίπου ένα λεπτό του ευρώ (περίπου 0,008 λίρες) ανά ακόλουθο για κάθε χορηγούμενη ανάρτηση στο Instagram. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 62.000 ευρώ (54.000 λίρες) ανά δημοσίευση που προβάλλει τη Nike.

Σημειώνεται, πάντως, ότι άνθρωποι του μάρκετινγκ κάνουν λόγο για μια ακόμα «γκρίζα» διαφήμιση, καθώς στους Ολυμπιακούς Αγώνες απαγορεύεται η εμφανής προβολή οποιασδήποτε εταιρείας δεν είναι επίσημος χορηγός των Αγώνων. 

Πέρα από τη διεθνή προβολή, η Ολλανδή αθλήτρια βρέθηκε στο στόχαστρο – αλλά και στο επίκεντρο εμπορικού ενδιαφέροντος – και από την ολλανδική αλυσίδα λιανικής Hema. Μετά τη νίκη της, όταν το μακιγιάζ της έτρεξε λόγω συγκίνησης, η εταιρεία προώθησε eyeliner με το μήνυμα: «Ανθεκτικό στο νερό, ακόμη και με δάκρυα χαράς».


Αγωνιστικά, η επιτυχία της στους Αγώνες αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι στα τέλη Δεκεμβρίου είχε μείνει εκτός πρόκρισης για το «αγαπημένο» της αγώνισμα των 1.000 μέτρων. Τελικά επελέγη από την Ολλανδική Ολυμπιακή Επιτροπή για να συμμετάσχει, δικαιώνοντας την απόφαση με την κατάκτηση του χρυσού.

Ο σύντροφός της, ο οποίος ξεκίνησε ως YouTuber πριν στραφεί στην πυγμαχία, ξέσπασε σε δάκρυα χαράς μετά τη νίκη της. «Δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω. Είναι το πιο έντονο συναίσθημα που έχω ζήσει. Το 99,9% των ανθρώπων δεν μπορεί να καταλάβει τη δουλειά που απαιτείται. Και τα κατάφερε, υπό τη μεγαλύτερη πίεση», δήλωσε.

Αργότερα, ο Πολ ανάρτησε βίντεο από τους πανηγυρισμούς μετά το δεύτερο μετάλλιό της, γράφοντας «Ώρα για γιορτή», ενώ σε πλάνα εμφανίζεται να φιλά την αρραβωνιαστικιά του.

Αντιδράσεις από το lifestyle της

Ωστόσο, η παρουσία της στους Αγώνες δεν έμεινε χωρίς αντιδράσεις. Νωρίτερα είχε χαρακτηριστεί «πριμαντόνα» και «ντίβα» επειδή ταξίδεψε με ιδιωτικό τζετ στη διοργάνωση Μιλάνο–Κορτίνα, καταγράφοντας το ταξίδι της στο Instagram. Το αεροσκάφος ήταν διακοσμημένο με ειδικές σημαίες, χειροποίητα cupcakes με μηνύματα στήριξης, ενώ η οθόνη προβολής έδειχνε τη φωτογραφία της σε πορτοκαλί φόντο. Ο Πολ σχολίασε στην ανάρτηση: «Ώρα να λάμψεις».

Με την άφιξή της, φέρεται να μετέβη με ιδιωτικό όχημα στο Ολυμπιακό Χωριό μαζί με φίλους, ενώ πόζαρε για selfies μπροστά από τους Ολυμπιακούς κύκλους πριν ξεκινήσει τις προπονήσεις.

Η στάση της προκάλεσε επικρίσεις και στην Ολλανδία. Ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν σχολιαστής Γιόχαν Ντέρκσεν άσκησε σκληρή κριτική, δηλώνοντας: «Θα έπρεπε να το θέλει από μόνη της. Ζει ήδη σαν εκατομμυριούχος, με ιδιωτικά τζετ και όλα τα σχετικά. Η συμπεριφορά της μου φαίνεται απαράδεκτη, σαν ντίβα. Αν ήμουν προπονητής της, δεν θα το ανεχόμουν. Σταδιακά, όλη η Ολλανδία αρχίζει να κουράζεται από τη συμπεριφορά της».
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

 

