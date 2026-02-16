Δημοσκόπηση SIGMA: Μήνυμα πίεσης στο κομματικό σύστημα-Βελτίωση δεικτών για κυβέρνηση και ΠτΔ

Η έρευνα, που διενεργήθηκε από την Prime Consulting, καταγράφει μια εικόνα όπου η αποχή και η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένουν οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές», την ώρα που οι κομματικοί μηχανισμοί ανεβάζουν στροφές.

​Η μάχη της κορυφής

Στην πρόθεση ψήφου, το ΑΚΕΛ διατηρεί ένα ελαφρύ προβάδισμα με 17%, ακολουθούμενος από το ΔΗΣΥ που συγκεντρώνει 16,5%. Η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων παραμένει εντός των ορίων του στατιστικού λάθους, γεγονός που καθιστά τη μάχη για την πρωτιά αμφίρροπη και το αποτέλεσμα ανοικτό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για την τρίτη θέση, με το ΕΛΑΜ να εδραιώνεται ως υπολογίσιμη δύναμη συγκεντρώνοντας το 11,5% των προτιμήσεων. Την ίδια στιγμή, το «ΑΛΜΑ» και η «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου εμφανίζονται ως οι νέες προσθήκες στον πολιτικό χάρτη με ποσοστά 9,5% και 6%, αντίστοιχα, ξεπερνώντας το όριο εισδοχής στη Βουλή και δημιουργώντας νέα δεδομένα στον χώρο του κέντρου και της προοδευτικής ψήφου.

​Πιέσεις στα παραδοσιακά κόμματα του Κέντρου

Το ΔΗΚΟ βρίσκεται στο 6,5%, ένα ποσοστό που αντικατοπτρίζει τις πιέσεις που δέχεται το κόμμα του κέντρου στην παρούσα συγκυρία. Ακολουθούν η ΕΔΕΚ με 2%, ενώ Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και ΔΗΠΑ καταγράφουν ποσοστό 1%.

Το πιο εντυπωσιακό ίσως εύρημα της δημοσκόπησης είναι το μέγεθος της αδιευκρίνιστης ψήφου και της πρόθεσης για αποχή. Ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών που φθάνει το 22% παραμένει αναποφάσιστο ή επιλέγει να μην τοποθετηθεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τελικές ισορροπίες θα κριθούν στην τελική ευθεία προς τις κάλπες του Μαΐου.

Σταθερός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Παρά το γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας, ένας στους τρεις πολίτες (33%) συνεχίζει να διατηρεί θετική γνώμη για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το ποσοστό αυτό καταδεικνύει την ύπαρξη μιας σταθερής βάσης υποστήριξης στο πρόσωπό του εν μέσω μιας περιόδου έντονων προκλήσεων.

Όσον αφορά τη συνολική ικανοποίηση από το παραγόμενο έργο, ο Πρόεδρος συγκεντρώνει ποσοστό 27% (θετική κρίση: «Πολύ/Αρκετά»). Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία συγκεντρώνει 25% ικανοποίηση, γεγονός που δείχνει ότι ο θεσμός της Προεδρίας διασώζει μεγαλύτερο μέρος της αξιοπιστίας του σε σύγκριση με το νομοθετικό σώμα.

Περιθώριο επαναπροσέγγισης πολιτών

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα ποσοστό 10% των ερωτηθέντων απέφυγε να τοποθετηθεί αρνητικά ή θετικά όσον αφορά τη γνώμη του για τον Πρόεδρο. Η μερίδα αυτή των πολιτών αποτελεί μια δεξαμενή δυνητικής επαναπροσέγγισης, καθώς δεν έχει διαμορφώσει ακόμη μια παγιωμένη αρνητική εικόνα, δίνοντας στον Πρόεδρο τη δυνατότητα να βελτιώσει τα ποσοστά αποδοχής του το επόμενο διάστημα.