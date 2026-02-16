Παρέμβαση Τραμπ για τη διαρροή λυμάτων στον ποταμό Ποτόμακ με κατηγορίες για τους Δημοκρατικούς

Κατηγόρησε μάλιστα τοπικούς αξιωματούχους, από την παράταξη των Δημοκρατικών, για κακό χειρισμό των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Washington Times, πάνω από 900 εκατομμύρια λίτρα ακατέργαστων λυμάτων έχουν μολύνει τον ποταμό Ποτόμακ μετά τη διαρροή της 19ης Ιανουαρίου. Η υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης της περιφέρειας Κολούμπια (DC Water) εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις απορρύπανσης θα διαρκέσουν τουλάχιστον εννέα μήνες.

«Δίνω εντολή στις ομοσπονδιακές Αρχές να παράσχουν αμέσως την απαιτούμενη διαχείριση, διεύθυνση και συντονισμό (ενεργειών) για την προστασία του Ποτόμακ, της υδροδότησης στην περιοχή της πρωτεύουσας και των πολύτιμων εθνικών πόρων στην πρωτεύουσα της χώρας μας», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Γράφει ακόμη ότι στον Ποτόμακ «εκτυλίσσεται μια τεράστια οικολογική καταστροφή ως αποτέλεσμα της σοβαρής κακοδιαχείρισης των τοπικών ηγετών των Δημοκρατικών, και ιδίως του κυβερνήτη του Μέριλαντ, Γουές Μουρ».

Σημειώνει μάλιστα ότι «πρόκειται για τον ίδιο κυβερνήτη που δεν μπορεί να ξαναχτίσει μια γέφυρα».

«Ενώ οι πολιτειακές και τοπικές Αρχές δεν ζήτησαν την απαραίτητη επείγουσα βοήθεια, δεν μπορώ να επιτρέψω στην ανίκανη τοπική “ηγεσία” να μετατρέψει τον ποταμό στην καρδιά της Ουάσιγκτον σε ζώνη καταστροφής», προσθέτει σε άλλο σημείο ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα