ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβέρωφ για ΠτΔ - «Δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες η αντιπαράθεσή του με την Ολγκίν, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι οδηγούμαστε σε ναυάγιο;»

 16.02.2026 - 18:08
Αβέρωφ για ΠτΔ - «Δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες η αντιπαράθεσή του με την Ολγκίν, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι οδηγούμαστε σε ναυάγιο;»

Την ανησυχία του εκφράζει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, αναφορικά με την αντιπαράθεση του ΠτΔ με την απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σε ανάρτησή του στο «X» σημειώνει ότι «η επιλογή του ΠτΔ να αντιπαρατεθεί προσωπικά με την απεσταλμένη του ΓΓ του #ΟΗΕ , κυρία Ολγκίν, δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες για την έκβαση της πρωτοβουλίας του ίδιου του ΓΓ.

Επί χρόνια καλούσαμε τον ΓΓ να ορίσει ειδικό απεσταλμένο και τώρα χαρακτηρίζουμε, και μάλιστα με προσωπική δήλωση του ΠτΔ , αστείες τις απόψεις της.

Αντί να εργαστούμε ώστε να ανοίξουν έστω και δύο οδοφράγματα για να πάμε σε νέα διεθνή διάσκεψη, κάνουμε επιθέσεις στην κυρία #Ολγκίν .

Μα δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έτσι οδηγούμαστε σε ναυάγιο; Τι επιτέλους επιδιώκουμε μετά από 52 χρόνια; Αντί για προοπτική διαλόγου να μπαίνουμε σε μετωπική σύγκρουση και με τα ΗΕ;»

Video: Άνδρας έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό - Η τεράστια αλλαγή στο σώμα του

 16.02.2026 - 17:50
Μειωμένη η παροχή πόσιμου νερού μέχρι την Πέμπτη σε αυτές τις τρεις επαρχίες - Διεξάγονται εργασίες

 16.02.2026 - 18:38
Μιλώντας στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» του ΡΙΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να χάνεται πολύτιμος χρόνος», ούτε να παρατείνεται.

