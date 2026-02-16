Αβέρωφ για ΠτΔ - «Δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες η αντιπαράθεσή του με την Ολγκίν, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι οδηγούμαστε σε ναυάγιο;»

Σε ανάρτησή του στο «X» σημειώνει ότι «η επιλογή του ΠτΔ να αντιπαρατεθεί προσωπικά με την απεσταλμένη του ΓΓ του #ΟΗΕ , κυρία Ολγκίν, δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες για την έκβαση της πρωτοβουλίας του ίδιου του ΓΓ.

Επί χρόνια καλούσαμε τον ΓΓ να ορίσει ειδικό απεσταλμένο και τώρα χαρακτηρίζουμε, και μάλιστα με προσωπική δήλωση του ΠτΔ , αστείες τις απόψεις της.

Αντί να εργαστούμε ώστε να ανοίξουν έστω και δύο οδοφράγματα για να πάμε σε νέα διεθνή διάσκεψη, κάνουμε επιθέσεις στην κυρία #Ολγκίν .

Μα δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έτσι οδηγούμαστε σε ναυάγιο; Τι επιτέλους επιδιώκουμε μετά από 52 χρόνια; Αντί για προοπτική διαλόγου να μπαίνουμε σε μετωπική σύγκρουση και με τα ΗΕ;»