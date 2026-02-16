Themasports lifenewscy
Σε τρεις μέρες έπεσε σχεδόν το 50% της βροχής για τον Φεβρουάριο - Οι περιοχές στις οποίες έβρεξε περισσότερο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε τρεις μέρες έπεσε σχεδόν το 50% της βροχής για τον Φεβρουάριο - Οι περιοχές στις οποίες έβρεξε περισσότερο

 16.02.2026 - 17:00
Σχεδόν το 50% της ποσότητας βροχόπτωσης που έπεσε μέχρι στιγμής εντός Φεβρουαρίου σημειώθηκε κατά το τριήμερο 13,14 και 15 του μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου το Τμήμα Μετεωρολογίας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το τριήμερο 13,14 και 15 Φεβρουαρίου η μέση ποσότητα βροχόπτωσης ανήλθε στα 23,4 χιλιοστά, αυξάνοντας τη μέση ποσότητα βροχόπτωσης, που σημειώθηκε από την 1η μέχρι τις 8.00 το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, στα 49,7 χιλιοστά ή στο 61% της κανονικής βροχόπτωσης για τον μήνα.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης κατά το τριήμερο 13,14 και 15 Φεβρουαρίου σημειώθηκε στα Πλατάνια, ύψους 67,8 χιλιοστά και ακολούθησε ο Πρόδρομος με 63,2 χιλιοστά και ο Σαϊττάς με 48,0 χιλιοστά.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης κατά περιοχή από την 1η μέχρι τις 8.00 το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου, σημειώθηκε στον Πρόδρομο με 156,8 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 108% της κανονικής.

Ακολουθούν τα Πλατάνια με 139,0 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 94% της κανονικής για μήνα Φεβρουάριο, η Πάνω Παναγιά με 103,5 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 90% της κανονικής, ο Σαϊττάς με 100,6 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 90% της κανονικής για τον μήνα και ο Σταυρός της Ψώκας με 98,8 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 73% της κανονικής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

