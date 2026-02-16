Σαφές μήνυμα Λετυμπιώτη: Με εποικοδομητικές προτάσεις στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου - Βίντεο

Ο κ. Λετυμπιώτης σχολίασε επίσης τις πολιτικές τοποθετήσεις που συνδέουν τη στάση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερχιουρμάν με εκείνη του Τατάρ, επισημαίνοντας ότι η ουσία παραμένει η επανεκκίνηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την πρόοδο στο Κυπριακό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θέση της Ολγκίν και στο σχετικό άρθρο γνώμης της, σύμφωνα με το οποίο ενδεχόμενη ενεργότερη εμπλοκή δεν μπορεί να υπάρξει εάν πρώτα οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε κοινό έδαφος.

Όπως υπογράμμισε, «ύψιστος εθνικός στόχος παραμένει η λύση του Κυπριακού», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη ακόμη και την επόμενη εβδομάδα να συμμετάσχει σε διευρυμένη διαδικασία, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «θα προσέλθουμε στις 24 Φεβρουαρίου για ακόμη μία φορά με εποικοδομητικές προτάσεις», τονίζοντας πως όλες οι κινήσεις πρέπει να έχουν ως βασικό στόχο την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

