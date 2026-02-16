Χρυσάφι για τα φράγματα οι βροχές του Σαββατοκύριακου - Ποια γέμισαν

Από τις βροχές του Σαββατοκύριακου έχει υπερχειλίσει το φράγμα της Κλήρου και το φράγμα του Πωμού που καταγράφουν πλέον πληρότητα 100%. Τις προηγούμενες ημέρες είχε υπερχειλίσει και το φράγμα του Καλοπαναγιώτη.

Ωστόσο, παρά τη βελτίωση, η συνολική εικόνα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και πιο κάτω από τα αντίστοιχα περσινά, σημείωσε ο κ. Χατζηκωστής.

«Σίγουρα η εικόνα είναι πολύ καλύτερη απ’ ό,τι ήταν την Παρασκευή, αλλά παραμένουμε σε χαμηλά ποσοστά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι την Παρασκευή τα αποθέματα νερού ανέρχονταν στα 41 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με πληρότητα 14,1%, ενώ σήμερα φθάνουν τα 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με την πληρότητα στο 17,2%.

«Πέρσι είχαμε 25,9% την αντίστοιχη μέρα, υπάρχει μια μείωση σημαντική από ένα ήδη χαμηλό ποσοστό. Άρα σήμερα είναι πιο χαμηλά από το περσινό χαμηλό, είναι όμως ικανοποιητικό ότι είχαμε ένα διήμερο με ικανοποιητική εισροή 9 εκατ.», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χατζηκωστής υπενθύμισε ότι στην αρχή της χρονιάς καταγράφηκαν τα χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας των τελευταίων ετών, σημειώνοντας πως «την 1η Ιανουαρίου ήμασταν στο 9% και ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια», κάνοντας σύγκριση με το 2008, χρονιά κατά την οποία είχε καταγραφεί έντονη ανομβρία.

Σε σχέση με τις βροχοπτώσεις, ανέφερε ότι κατά το τριήμερο καταγράφηκαν 23,4 χιλιοστά βροχής. «Το θετικό ήταν ότι είναι στα ορεινά και όχι στα πεδινά και τα παράλια», είπε, εξηγώντας ότι οι ορεινές περιοχές συμβάλλουν ουσιαστικότερα στην τροφοδοσία των φραγμάτων.

Σημείωσε ότι η κανονική ποσότητα νερού για το μήνα Φλεβάρη είναι 81,6 χιλιοστά και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 50 χιλιοστά. «Θέλουμε ακόμα 30 χιλιοστά για να φτάσει στις κανονικές ποσότητες βροχόπτωσης, δεν προβλέπεται όμως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις».

Ξεκαθάρισε ότι με ποσοστό πληρότητας στο 17% η κατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη και ανέφερε ότι εξετάζονται επιπρόσθετες λύσεις, περιλαμβανομένης της δημιουργίας επιπλέον μονάδων αφαλάτωσης τα επόμενα χρόνια.

Αναφορικά με την επίδραση της μειωμένης πληρότητας, σημείωσε ότι «με τη μειωμένη ποσότητα υπάρχει άμεση επίδραση και στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα της περιοχής και επηρεάζει και τις γεωτρήσεις των κοινοτήτων».

Παράλληλα, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνολική υδρολογική χρονιά. «Δεν είναι ο πιο άνυδρος χειμώνας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η 10η χειρότερη χρονιά ήταν το 1995-1996 με εισροή νερού στα 32 εκατ. κυβικά μέτρα. Μέχρι τώρα πρόσθεσε, έχουμε 28,4 εκατ. κυβ. μέτρα. «Αισιοδοξώ ότι θα ξεπεράσουμε τις χειρότερες χρονιές των τελευταίων 40 χρόνων, σημείωσε».

Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή, η συνολική χωρητικότητα των φραγμάτων ανέρχεται σε 290,804 εκατ. κυβικά μέτρα, με συνολική πληρότητα 17,2%.Τα χαμηλότερα ποσοστά πληρότητας παρουσιάζει το φράγμα της Άχνας με 1,9% σε χωρητικότητα 6,800 Εκατομμύριων Κυβικών Μέτρων (ΕΚΜ), της Γερμασόγειας με 7,1% (13,500 ΕΚΜ) και της Καλαβασού με 8,1% (17,100 ΕΚΜ).

Το φράγμα του Κούρρη, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου (115,000 ΕΚΜ) βρίσκεται στο 14,5% της πληρότητας, του Ασπρόκρεμμου (52,375 ΕΚΜ) στο 18,0% και το φράγμα Ευρέτου (24,000 ΕΚΜ) στο 21,3%.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ