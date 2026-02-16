Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 110 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από παιχνίδια μέχρι ηλεκτρικές συσκευές - Λίστα

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της EE και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

Τα 114 προϊόντα κατανεμήθηκαν, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, στις πιο κάτω αρμόδιες κυβερνητικές αρχές:

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: 39 προϊόντα

Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: 26 προϊόντα

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: 20 προϊόντα

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 15 προϊόντα

Τμήμα Οδικών Μεταφορών: 6 προϊόντα

Τμήμα Περιβάλλοντος: 4 προϊόντα

Υγειονομικές Υπηρεσίες: 4 προϊόντα.

Δείτε τη λίστα εδώ.

Όλες οι πληροφορίες για τα 114 προϊόντα που κοινοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι αρμόδιες αρχές που αυτά αφορούν, φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.