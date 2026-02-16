Δημιουργός πασίγνωστης σειράς, βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία καθώς στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της γνωστής παραγωγού Ντάνα Έντεν από το Ισραήλ που βρέθηκε νεκρή εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός χαπιών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 52χρονη είχε νοσηλευθεί στο παρελθόν και έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή. Η Ντάνα Έντεν είχε φθάσει στην Αθήνα στις αρχές του μήνα για την πραγματοποίηση γυρισμάτων της σειράς «Τεχεράνη» της οποίας είναι παραγωγός.

Το ξενοδοχείο στην Αθήνα όπου βρέθηκε νεκρή η παραγωγός Ντάνα Έντεν / REUTERS / Louisa Gouliamaki

Ποια ήταν η Ισραηλινή παραγωγός Ντάνα Έντεν

Η Έντεν γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1973 και σπούδασε στην Καλών Τεχνών Yellin. Όταν ήταν ενός έτους, ο πατέρας της Γιόραμ Λεβί ίδρυσε εταιρεία παραγωγής και της έδωσε το όνομά της: Dana Productions.

Το 1996 εντάχθηκε στην εταιρεία και το 1997 έκανε παραγωγή στην πρώτη της σειρά, «Halomot Na’urim» (Όνειρα Νέων). Όταν ο πατέρας της διαγνώστηκε με Πάρκινσον, ανέλαβε τα ηνία και διέγραψε μια σπουδαία πορεία στον χώρο.

Εκτός από το «Tehran», που προβλήθηκε στο Ισραήλ στο κανάλι Kan και γνώρισε τεράστια επιτυχία τόσο στο Ισραήλ όσο και σε άλλες χώρες, με τα χρόνια προχώρησε σε παραγωγές σε σειρές όπως «Always the Same Dream», «Not in Front of the Children», «Mother’s Day», «Shakshuka», «Michael», «The Voice Actor», «She’s Got It» και άλλες.

Η σειρά «Τεχεράνη» ακολουθεί μια πράκτορα της Μοσάντ στην Τεχεράνη και έχει γυριστεί στην Αθήνα. Θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ισραηλινής τηλεόρασης. Η Ντάνα Έντεν με την επίσης παραγωγό Σούλα Σπίγκελ είχαν συνάψει μια μεγάλη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων με το Apple TV Plus για την δημιουργία της.

Σε συνέντευξη για το podcast «Outside the Frame» που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023, οι δυο γυναίκες είχαν μοιραστεί τις δύσκολες στιγμές που έχουν περάσει. Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα ynet, οι δύο παραγωγοί μίλησαν για την πορεία τους, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που έπρεπε να αναλάβουν προσωπικές οικονομικές δεσμεύσεις ώστε να μπορέσει να γυριστεί η σειρά «Tehran», η οποία γυρίστηκε στην Ελλάδα.

«Στην Ελλάδα υπάρχει νόμος για επιστροφές φόρου σε ξένες παραγωγές. Έπρεπε να λάβουμε τα χρήματα, αλλά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν λειτουργούσαν εκεί για μερικούς μήνες, κι αυτό δεν μας επέτρεψε να τα πάρουμε εγκαίρως, αλλά με καθυστέρηση έξι μηνών», είχαν αφηγηθεί τότε.

Οι δύο παραγωγοί, όμως, πίστεψαν τη δουλειά τους και επένδυσαν. «Υποθήκευσα το σπίτι μου για το “Τεχεράνη” και να ολοκληρώσω τα γυρίσματα. Είμαστε και οι δύο τρελές, ανεύθυνα αισιόδοξες και αναλαμβάνουμε παράλογα ρίσκα. Το έκρυψα από τα παιδιά μου, δεν ήθελα να τους το αποκαλύψω».

Τελικά, το ρίσκο αποδείχθηκε σωστό, και μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με την Apple υπογράφηκε συμφωνία αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, με την οποία η σειρά εξαγοράστηκε. «Ήταν απίστευτο, ήταν μια συμφωνία σε κλίμακα που δεν είχε ξανακουστεί για ισραηλινές σειρές μέχρι τότε» είπε τότε η Έντεν.

Τον Νοέμβριο του 2021 η σειρά κέρδισε Emmy για την Καλύτερη Δραματική Σειρά. «Αυτό δίνει ελπίδα για το μέλλον, ότι μαζί Ισραηλινοί και Ιρανοί θα μπορούν να περπατούν στην Ιερουσαλήμ και στην Τεχεράνη ως φίλοι και όχι ως εχθροί» είχε πει η Έντεν κατά την απονομή. Η τέταρτη σεζόν του «Tehran» ήταν να ξεκινήσουν λίγο μετά τις 7 Οκτωβρίου, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. «Εδώ και δύο χρόνια βρίσκομαι μέσα σε αυτές τις αναταράξεις της σύγκρισης ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη σειρά», είχε πει τότε. «Είναι συνεχώς στο μυαλό μου, από τις 7 Οκτωβρίου. Τώρα είναι πραγματικά άμεσα απέναντι στο Ιράν και πρόκειται όντως για ένα γεγονός πραγματικού πολέμου. Εμείς γράφουμε σενάρια και η σκέψη είναι διαρκώς αν τα γεγονότα θα προλάβουν τη σειρά ή αν η σειρά θα προλάβει τα γεγονότα. Σκεφτόμαστε συνεχώς πιθανά σενάρια. Στο τέλος της ημέρας είναι μια συναρπαστική σειρά αγωνίας και θέλεις να τη διατηρήσεις ως τέτοια», είχε πει σύμφωνα με το ynet.

ΠΗΓΗ: newsit.gr