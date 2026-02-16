Φρικτός θάνατος για 32χρονο στο Μπαγκλαντες: Παρασύρθηκε από τρένο αφού έβγαλε selfie στις γραμμές - Η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook

To περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακή στο ανατολικό Μπαγκλαντές κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην περιοχή από τον 32χρονο που εργαζόταν ως οδηγός tuk-tuk.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 32χρονος στεκόταν στις γραμμές του τρένου για να τραβήξει μια selfie την οποία στη συνέχεια ανέβασε στο Facebook.

Η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook ο 32χρονος στο Μπαγκλαντές

Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 32χρονος μιλούσε στο τηλέφωνο τη στιγμή που παρασύρθηκε από το τρένο. Την εκδοχή επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας που δήλωσε ότι «ο νεκρός σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από ένα τρένο εν κινήσει ενώ καθόταν στη σιδηροδρομική γραμμή και μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο».



Ο θάνατος του 32χρονου από την παράσυρση του τρένου με προορισμό την πόλη Ντάκα, ήταν ακαριαίος με την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος να συνεχίζονται.

