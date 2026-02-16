Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Φρικτός θάνατος για 32χρονο στο Μπαγκλαντες: Παρασύρθηκε από τρένο αφού έβγαλε selfie στις γραμμές - Η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook

 16.02.2026 - 07:21
Φρικτός θάνατος για 32χρονο στο Μπαγκλαντες: Παρασύρθηκε από τρένο αφού έβγαλε selfie στις γραμμές - Η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook

Τραγικό ήταν το τέλος του 32χρονου Μόχι Ουντίν στο Μπαγκλαντές ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο λίγα δευτερόλεπτα αφού στήθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές για να τραβήξει μια selfie.

To περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακή στο ανατολικό Μπαγκλαντές κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην περιοχή από τον 32χρονο που εργαζόταν ως οδηγός tuk-tuk.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 32χρονος στεκόταν στις γραμμές του τρένου για να τραβήξει μια selfie την οποία στη συνέχεια ανέβασε στο Facebook.

Φρικτός θάνατος για 32χρονο στο Μπαγκλαντες: Παρασύρθηκε από τρένο αφού έβγαλε selfie στις γραμμές, η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook

Η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook ο 32χρονος στο Μπαγκλαντές

Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 32χρονος μιλούσε στο τηλέφωνο τη στιγμή που παρασύρθηκε από το τρένο. Την εκδοχή επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας που δήλωσε ότι «ο νεκρός σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από ένα τρένο εν κινήσει ενώ καθόταν στη σιδηροδρομική γραμμή και μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο».

Ο θάνατος του 32χρονου από την παράσυρση του τρένου με προορισμό την πόλη Ντάκα, ήταν ακαριαίος με την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος να συνεχίζονται.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η απόφαση της κυβέρνησης να συμμετάσχει στη συνάντηση του υπό διαμόρφωση «Συμβουλίου Ειρήνης», με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, άνοιξε έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό.

