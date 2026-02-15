Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔύο νεκροί και ένας τραυματίας από χιονοστιβάδα στη βόρεια Ιταλία
ΔΙΕΘΝΗ

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από χιονοστιβάδα στη βόρεια Ιταλία

 15.02.2026 - 21:36
Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από χιονοστιβάδα στη βόρεια Ιταλία

Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε την Κυριακή, όταν χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στην ιταλική πλευρά των Άλπεων, στο Μον Μπλαν, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ελβετία.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ορεινής Διάσωσης της Ιταλίας, τουλάχιστον τρεις σκιέρ παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα που εκδηλώθηκε το πρωί στο Κουλουάρ Βεσές, γνωστή διαδρομή freeride στο Κουρμαγιέρ, στην περιοχή Βαλ Βενί.

Σύμφωνα με το abcnews, ένας από τους σκιέρ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν 15 διασώστες, τρεις ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και δύο ελικόπτερα.

Το Κουρμαγιέρ, με περίπου 2.900 κατοίκους, βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μιλάνου και είναι μία από τις τοποθεσίες που θα φιλοξενήσουν αγωνίσματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα.

Την ίδια ημέρα, ακόμη ένα άτομο θάφτηκε μερικώς από χιονοστιβάδα στην περιοχή Τρεντίνο, όμως διασώθηκε από τους συνοδούς του.

Όπως ανέφερε η ιταλική Υπηρεσία Ορεινής Διάσωσης την περασμένη εβδομάδα, 13 σκιέρ εκτός πίστας, ορειβάτες και πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους στα ιταλικά βουνά μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, οι 10 από αυτούς σε χιονοστιβάδες που προκλήθηκαν από εξαιρετικά ασταθές στρώμα χιονιού.

Οι πρόσφατες χιονοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες σε ολόκληρο το αλπικό τόξο που εκτείνεται στα σύνορα Ιταλίας, Γαλλίας, Ελβετίας και Αυστρίας, προειδοποιεί η ιταλική υπηρεσία διάσωσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια δολοφονία στην Ελλάδα: Μαχαίρωσε τον αδελφό του μετά από καβγά
Νέο κύμα σκόνης στην ατμόσφαιρα - Πότε θα επιστρέψουν βροχές και καταιγίδες στο καιρικό... μενού
Προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο και προσέκρουσε σε περιπολικό - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στο όχημά του 40χρονος
Φορολογική «ανάσα» για διαζευγμένους γονείς: Η πρόταση νόμου που αλλάζει τα δεδομένα
Ξέφραγο αμπέλι τα ηλεκτρικά ποδήλατα: Από τα 25 στα 60 χλμ/ώρα με ένα «πείραγμα» - Πώς ξεφεύγουν από τον νόμο - Κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαμένα ΤΝΤ: Έρχεται πόρισμα που «καίει» αξιωματικούς - Η σκιά της «εκ των έσω» πληροφόρησης

 15.02.2026 - 20:57
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Μετανάστης στην Ιταλία άρπαξε κοριτσάκι από τα χέρια της μαμάς του σε σούπερ μάρκετ

 15.02.2026 - 21:46
Σύγκρουση με φόντο το «Συμβούλιο Τραμπ»: «Ιστορική Διολίσθηση» βλέπει το ΑΚΕΛ – «Τέλος στην πολιτική της άδειας καρέκλας» απαντά η Κυβέρνηση

Σύγκρουση με φόντο το «Συμβούλιο Τραμπ»: «Ιστορική Διολίσθηση» βλέπει το ΑΚΕΛ – «Τέλος στην πολιτική της άδειας καρέκλας» απαντά η Κυβέρνηση

Η απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει στη συνάντηση του υπό συγκρότηση «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε μια νέα, σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και το Προεδρικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σύγκρουση με φόντο το «Συμβούλιο Τραμπ»: «Ιστορική Διολίσθηση» βλέπει το ΑΚΕΛ – «Τέλος στην πολιτική της άδειας καρέκλας» απαντά η Κυβέρνηση

Σύγκρουση με φόντο το «Συμβούλιο Τραμπ»: «Ιστορική Διολίσθηση» βλέπει το ΑΚΕΛ – «Τέλος στην πολιτική της άδειας καρέκλας» απαντά η Κυβέρνηση

  •  15.02.2026 - 19:48
Χαμένα ΤΝΤ: Έρχεται πόρισμα που «καίει» αξιωματικούς - Η σκιά της «εκ των έσω» πληροφόρησης

Χαμένα ΤΝΤ: Έρχεται πόρισμα που «καίει» αξιωματικούς - Η σκιά της «εκ των έσω» πληροφόρησης

  •  15.02.2026 - 20:57
Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

  •  15.02.2026 - 13:34
Η Κύπρος σε ρυθμούς καρναβαλιού: Πλημμύρισαν με χρώμα, κέφι και χιλιάδες καρναβαλιστές οι πόλεις μας - Δείτε φωτογραφίες

Η Κύπρος σε ρυθμούς καρναβαλιού: Πλημμύρισαν με χρώμα, κέφι και χιλιάδες καρναβαλιστές οι πόλεις μας - Δείτε φωτογραφίες

  •  15.02.2026 - 18:39
Υπ. Γεωργίας: Θέλουμε εφαρμόσιμες λύσεις για αγρότες

Υπ. Γεωργίας: Θέλουμε εφαρμόσιμες λύσεις για αγρότες

  •  15.02.2026 - 18:18
Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

  •  15.02.2026 - 15:49
Από την αφρικανική σκόνη στις καταιγίδες – Πότε θα χιονίσει στα ορεινά

Από την αφρικανική σκόνη στις καταιγίδες – Πότε θα χιονίσει στα ορεινά

  •  15.02.2026 - 17:02
Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν

Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν

  •  15.02.2026 - 14:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα