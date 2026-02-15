Χαμένα ΤΝΤ: Έρχεται πόρισμα που «καίει» αξιωματικούς - Η σκιά της «εκ των έσω» πληροφόρησης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και του δημοσιογράφου Χριστόφορου Νέστορος, η έρευνα αναμένεται να καταλογίσει βαρύτατες ευθύνες σε αξιωματικούς του 20ου Λόχου Μηχανικού για πλημμελή επιτήρηση.

Ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ξεκαθάρισε πως η ολοκλήρωση της διαδικασίας από το ΓΕΕΦ θα δείξει ποιοι και πόσοι ευθύνονται, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το μαχαίρι θα μπει στο κόκκαλο».

Την ίδια ώρα, η ανησυχία εντείνεται καθώς το σενάριο η κλοπή να ήταν προσχεδιασμένη με πληροφόρηση «εκ των έσω» παραμένει ανοιχτό. Οι αστυνομικές έρευνες έχουν ήδη επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται εργοστάσια ανακύκλωσης και σημεία μεταπώλησης μετάλλων για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτου υλικού.