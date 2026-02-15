Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΧαμένα ΤΝΤ: Έρχεται πόρισμα που «καίει» αξιωματικούς - Η σκιά της «εκ των έσω» πληροφόρησης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαμένα ΤΝΤ: Έρχεται πόρισμα που «καίει» αξιωματικούς - Η σκιά της «εκ των έσω» πληροφόρησης

 15.02.2026 - 20:57
Χαμένα ΤΝΤ: Έρχεται πόρισμα που «καίει» αξιωματικούς - Η σκιά της «εκ των έσω» πληροφόρησης

Μέχρι την Τρίτη αναμένεται να παραδοθεί το πόρισμα της πειθαρχικής έρευνας του Ταξίαρχου Άλκη Αλκιβιάδη για την κλοπή-μαμούθ 13,6 κιλών ΤΝΤ από το πεδίο βολής Καλού Χωρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και του δημοσιογράφου Χριστόφορου Νέστορος, η έρευνα αναμένεται να καταλογίσει βαρύτατες ευθύνες σε αξιωματικούς του 20ου Λόχου Μηχανικού για πλημμελή επιτήρηση.

Ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ξεκαθάρισε πως η ολοκλήρωση της διαδικασίας από το ΓΕΕΦ θα δείξει ποιοι και πόσοι ευθύνονται, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το μαχαίρι θα μπει στο κόκκαλο».

Την ίδια ώρα, η ανησυχία εντείνεται καθώς το σενάριο η κλοπή να ήταν προσχεδιασμένη με πληροφόρηση «εκ των έσω» παραμένει ανοιχτό. Οι αστυνομικές έρευνες έχουν ήδη επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται εργοστάσια ανακύκλωσης και σημεία μεταπώλησης μετάλλων για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτου υλικού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια δολοφονία στην Ελλάδα: Μαχαίρωσε τον αδελφό του μετά από καβγά
Νέο κύμα σκόνης στην ατμόσφαιρα - Πότε θα επιστρέψουν βροχές και καταιγίδες στο καιρικό... μενού
Προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο και προσέκρουσε σε περιπολικό - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στο όχημά του 40χρονος
Φορολογική «ανάσα» για διαζευγμένους γονείς: Η πρόταση νόμου που αλλάζει τα δεδομένα
Ξέφραγο αμπέλι τα ηλεκτρικά ποδήλατα: Από τα 25 στα 60 χλμ/ώρα με ένα «πείραγμα» - Πώς ξεφεύγουν από τον νόμο - Κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Credential stuffing: Μαζικές επιθέσεις με κλεμμένους κωδικούς

 15.02.2026 - 20:44
Επόμενο άρθρο

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από χιονοστιβάδα στη βόρεια Ιταλία

 15.02.2026 - 21:36
Σύγκρουση με φόντο το «Συμβούλιο Τραμπ»: «Ιστορική Διολίσθηση» βλέπει το ΑΚΕΛ – «Τέλος στην πολιτική της άδειας καρέκλας» απαντά η Κυβέρνηση

Σύγκρουση με φόντο το «Συμβούλιο Τραμπ»: «Ιστορική Διολίσθηση» βλέπει το ΑΚΕΛ – «Τέλος στην πολιτική της άδειας καρέκλας» απαντά η Κυβέρνηση

Η απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει στη συνάντηση του υπό συγκρότηση «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε μια νέα, σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και το Προεδρικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σύγκρουση με φόντο το «Συμβούλιο Τραμπ»: «Ιστορική Διολίσθηση» βλέπει το ΑΚΕΛ – «Τέλος στην πολιτική της άδειας καρέκλας» απαντά η Κυβέρνηση

Σύγκρουση με φόντο το «Συμβούλιο Τραμπ»: «Ιστορική Διολίσθηση» βλέπει το ΑΚΕΛ – «Τέλος στην πολιτική της άδειας καρέκλας» απαντά η Κυβέρνηση

  •  15.02.2026 - 19:48
Χαμένα ΤΝΤ: Έρχεται πόρισμα που «καίει» αξιωματικούς - Η σκιά της «εκ των έσω» πληροφόρησης

Χαμένα ΤΝΤ: Έρχεται πόρισμα που «καίει» αξιωματικούς - Η σκιά της «εκ των έσω» πληροφόρησης

  •  15.02.2026 - 20:57
Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

  •  15.02.2026 - 13:34
Η Κύπρος σε ρυθμούς καρναβαλιού: Πλημμύρισαν με χρώμα, κέφι και χιλιάδες καρναβαλιστές οι πόλεις μας - Δείτε φωτογραφίες

Η Κύπρος σε ρυθμούς καρναβαλιού: Πλημμύρισαν με χρώμα, κέφι και χιλιάδες καρναβαλιστές οι πόλεις μας - Δείτε φωτογραφίες

  •  15.02.2026 - 18:39
Υπ. Γεωργίας: Θέλουμε εφαρμόσιμες λύσεις για αγρότες

Υπ. Γεωργίας: Θέλουμε εφαρμόσιμες λύσεις για αγρότες

  •  15.02.2026 - 18:18
Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

  •  15.02.2026 - 15:49
Από την αφρικανική σκόνη στις καταιγίδες – Πότε θα χιονίσει στα ορεινά

Από την αφρικανική σκόνη στις καταιγίδες – Πότε θα χιονίσει στα ορεινά

  •  15.02.2026 - 17:02
Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν

Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν

  •  15.02.2026 - 14:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα