Από την αφρικανική σκόνη στις καταιγίδες – Πότε θα χιονίσει στα ορεινά

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα στο εσωτερικό δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως μέσες και ψηλές, νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα συνεχίσουν να παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές στα ορεινά και στα νοτιοδυτικά. Την Τετάρτη, αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα να εξασθενούν το απόγευμα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να σημειωθεί χιονόπτωση. Την Πέμπτη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες τιμές.