Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑπό την αφρικανική σκόνη στις καταιγίδες – Πότε θα χιονίσει στα ορεινά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από την αφρικανική σκόνη στις καταιγίδες – Πότε θα χιονίσει στα ορεινά

 15.02.2026 - 17:02
Από την αφρικανική σκόνη στις καταιγίδες – Πότε θα χιονίσει στα ορεινά

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα σκόνη από αύριο μέχρι και την Τετάρτη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα στο εσωτερικό δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως μέσες και ψηλές, νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα συνεχίσουν να παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές στα ορεινά και στα νοτιοδυτικά. Την Τετάρτη, αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα να εξασθενούν το απόγευμα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να σημειωθεί χιονόπτωση. Την Πέμπτη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια δολοφονία στην Ελλάδα: Μαχαίρωσε τον αδελφό του μετά από καβγά
Νέο κύμα σκόνης στην ατμόσφαιρα - Πότε θα επιστρέψουν βροχές και καταιγίδες στο καιρικό... μενού
Προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο και προσέκρουσε σε περιπολικό - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στο όχημά του 40χρονος
Φορολογική «ανάσα» για διαζευγμένους γονείς: Η πρόταση νόμου που αλλάζει τα δεδομένα
Ξέφραγο αμπέλι τα ηλεκτρικά ποδήλατα: Από τα 25 στα 60 χλμ/ώρα με ένα «πείραγμα» - Πώς ξεφεύγουν από τον νόμο - Κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Δολοφονική πρόθεση Πούτιν»: Πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά τις αποκαλύψεις για τον θάνατο Ναβάλνι εξετάζει η Βρετανία

 15.02.2026 - 16:37
Επόμενο άρθρο

Υπόθεση Αϊκούτ: Μετρούν αντίστροφα για τη μεταφορά του στο Ισραήλ – Εντός της εβδομάδας οι εξελίξεις

 15.02.2026 - 17:13
Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις είπε ότι στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν επανέλαβε, σε δηλώσεις του την Κυριακή, την ετοιμότητά του, ακόμα και την ερχόμενη βδομάδα να προσέλθει σε μια διευρυμένη διάσκεψη, στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να αποδείξουν στην πράξη την ετοιμότητά τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

  •  15.02.2026 - 13:34
Βίντεο με βασανιστήρια: Θύμα κατέθεσε ότι μεταβίβασε όχημα υπό καθεστώς φόβου - Νέες αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

Βίντεο με βασανιστήρια: Θύμα κατέθεσε ότι μεταβίβασε όχημα υπό καθεστώς φόβου - Νέες αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

  •  15.02.2026 - 12:22
Ολγκίν: «Οι ηγέτες να βρουν βιώσιμες διόδους για επανέναρξη συνομιλιών, να χτιστεί ένα διαφορετικό μοντέλο αλληλεπίδρασης»

Ολγκίν: «Οι ηγέτες να βρουν βιώσιμες διόδους για επανέναρξη συνομιλιών, να χτιστεί ένα διαφορετικό μοντέλο αλληλεπίδρασης»

  •  15.02.2026 - 11:29
Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

  •  15.02.2026 - 15:49
«Λευκός καπνός» στο Υπουργείο Γεωργίας: Αναστέλλεται η διαμαρτυρία των αγροτών μετά από παρέμβαση Παναγιώτου

«Λευκός καπνός» στο Υπουργείο Γεωργίας: Αναστέλλεται η διαμαρτυρία των αγροτών μετά από παρέμβαση Παναγιώτου

  •  15.02.2026 - 15:53
Ελεύθερος ο Κενάν Αγιάζ: Υπέγραψε το αίτημα αποφυλάκισης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ελεύθερος ο Κενάν Αγιάζ: Υπέγραψε το αίτημα αποφυλάκισης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  15.02.2026 - 16:20
Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν

Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν

  •  15.02.2026 - 14:36
Video: Αυτό είναι το «χρυσόψαρο-ζόμπι»: Κολυμπούσε χωρίς κεφάλι επί δύο εβδομάδες

Video: Αυτό είναι το «χρυσόψαρο-ζόμπι»: Κολυμπούσε χωρίς κεφάλι επί δύο εβδομάδες

  •  15.02.2026 - 12:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα