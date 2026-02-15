Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρήξη δίχως τέλος: Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου σηκώνει το γάντι μετά τα πυρά του ΑΚΕΛ για τη συνέντευξη της

 15.02.2026 - 18:02
Ρήξη δίχως τέλος: Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου σηκώνει το γάντι μετά τα πυρά του ΑΚΕΛ για τη συνέντευξη της

Σε μια μετωπική σύγκρουση που βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου και την ηγεσία του ΑΚΕΛ εξελίσσεται η σημερινή ημέρα, με φόντο τη συνέντευξη της βουλευτού στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος».

Η δημόσια αντιπαράθεση πήρε φωτιά αμέσως μετά την επίσημη τοποθέτηση του κόμματος, η οποία κατηγόρησε τη βουλευτή για αντιφάσεις και έλλειψη πολιτικής συνέπειας, προκαλώντας την άμεση και οργισμένη αντίδραση της ίδιας.

Η πυροδότηση από την Εζεκία Παπαϊωάννου

Η αρχή έγινε με τη γραπτή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά, ο οποίος σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε η κ. Χαραλαμπίδου στη συνέντευξή της (ημερομηνίας 15/2/2026), έκανε λόγο για ισχυρισμούς που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις παλαιότερες θέσεις της. Το ΑΚΕΛ έθεσε επιτακτικά ερωτήματα, αφήνοντας αιχμές για το κατά πόσο είναι «έντιμο» ένας βουλευτής να βρίσκεται σε συζητήσεις με άλλα κόμματα ενώ κατέχει την έδρα του, ενώ διερωτήθηκε γιατί η ίδια επιθυμούσε τέταρτη θητεία με ένα κόμμα που σήμερα κατηγορεί για «λάσπη».

Η απάντηση της Χαραλαμπίδου

Η απάντηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου δεν άργησε να έρθει, με τη βουλευτή να ξεκαθαρίζει πως η δική της παρέμβαση αποτελεί άμεση αντίδραση στην «προσβλητική ανακοίνωση» και τις «ομαδικές επιθέσεις» που δέχθηκε από την ηγεσία του κόμματος στα τηλεοπτικά κανάλια τις προηγούμενες ημέρες. Η κ. Χαραλαμπίδου τόνισε πως απέφυγε συνειδητά τη δημόσια αντιπαράθεση μέχρι σήμερα, σεβόμενη τον κόσμο της Αριστεράς, αλλά πλέον είναι έτοιμη να απαντήσει με συγκεκριμένα γεγονότα και στοιχεία σε όποιον αμφισβητεί την ουσία των λεγομένων της.

Η βουλευτής απέρριψε ως αβάσιμες τις υπόνοιες ότι ευνοούσε την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη, στρέφοντας ταυτόχρονα τα βέλη της προς την ηγεσία του ΑΚΕΛ για τη στήριξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως το κόμμα θα έπρεπε να προβληματιστεί για το αν η βάση της Αριστεράς ένιωθε άνετα στηρίζοντας έναν υποψήφιο που κάλυπτε τις πολιτικές του Νίκου Αναστασιάδη στο Κυπριακό.

Κλείνοντας, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την πολιτική ζωή, παρά το γεγονός ότι ο δρόμος με το ΑΚΕΛ φαίνεται να κλείνει οριστικά. Διέψευσε κατηγορηματικά κάθε διαπραγμάτευση με άλλο πολιτικό σχηματισμό, υποστηρίζοντας πως η Εζεκία Παπαϊωάννου γνωρίζει την αλήθεια αλλά επιλέγει τη διαστρέβλωση της.

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις είπε ότι στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν επανέλαβε, σε δηλώσεις του την Κυριακή, την ετοιμότητά του, ακόμα και την ερχόμενη βδομάδα να προσέλθει σε μια διευρυμένη διάσκεψη, στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να αποδείξουν στην πράξη την ετοιμότητά τους.

