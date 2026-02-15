Από το ΑΛΜΑ στην «Άμεση Δημοκρατία»: Υποψήφιος με τον Φειδία ο Αβραάμ Θεμιστοκλέους – «Εσείς αποφασίζετε αν θα είμαι στη Βουλή»

Μετά την αποχώρησή του από το κόμμα ΑΛΜΑ, ο κ. Θεμιστοκλέους επιλέγει μια εντελώς διαφορετική οδό, αφήνοντας την τελική απόφαση για την υποψηφιότητά του αποκλειστικά στα χέρια των πολιτών.

Με ανάρτηση του ο Αβραάμ Θεμιστοκλέους ξεκαθαρίζει πως δεν επιδιώκει μια θέση στα έδρανα μέσω των παραδοσιακών κομματικών διαδικασιών. Αντιθέτως, καλεί τους ψηφοφόρους να αξιολογήσουν την πολυετή δράση του μακριά από τα «κομματικά κονκλάβια» και τα γραφεία, εστιάζοντας στην προσφορά του στην κοινωνία, τα σχολεία και τις ευάλωτες ομάδες. Μάλιστα, προτρέπει τους πολίτες να «γκουγκλάρουν» το όνομά του για να κρίνουν οι ίδιοι το έργο του, τονίζοντας πως οι πράξεις του μιλούν δυνατότερα από τα λόγια.

Η υποψηφιότητά του ακολουθεί το καινοτόμο μοντέλο της «Άμεσης Δημοκρατίας», καθώς η παρουσία του στο ψηφοδέλτιο εξαρτάται από την ψηφιακή ετυμηγορία της βάσης. Ο κ. Θεμιστοκλέους καλεί το κοινό να κατεβάσει την εφαρμογή «Αγορά», σημειώνοντας πως αυτή είναι η μοναδική πλατφόρμα που δίνει στον απλό πολίτη την πραγματική δύναμη να αποφασίσει ποιος θα τον εκπροσωπήσει. «Αν με θέλετε, θα βγω μπροστά και θα διεκδικήσω την ευθύνη και τη σκληρή δουλειά που συνεπάγεται η ιδιότητα του βουλευτή», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.

Το κρίσιμο ραντεβού για την επικύρωση της υποψηφιότητάς του έχει οριστεί για το τριήμερο 5, 6 και 7 Μαρτίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία μέσω της εφαρμογής.

Διαβάστε αυτούσια την ανάρτηση του Αβραάμ Θεμιστοκλέους:

«ΕΧΕΙΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ!

Αδέρφι μου, θέλεις ή δεν θέλεις να είμαι υποψήφιος; Είναι απλά τα πράγματα. Αν με θέλεις, να με βάλεις στο ψηφοδέλτιο και μετά να με ψηφίσεις και στις εκλογές, θα είμαι μέσα στη Βουλή για να συνεχίσω να κάνω, μέσα από αυτόν τον πυλώνα της εξουσίας, όλα αυτά που κάνω τόσα χρόνια σαν ένας απλός πολίτης μέσα στην κοινωνία.

Τόσα χρόνια που είμαι μέσα στον κόσμο, όχι στα γραφεία και στα κομματικά κονκλάβια, δίπλα από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη στοργή μας. Στα νηπιαγωγεία, στα σχολεία, στα ιδρύματα κοινωνικής στήριξης, δίπλα στα μωρά, στους ηλικιωμένους, στους συνανθρώπους μας με αναπηρίες. Και επειδή λόγια ξέρουν να λένε πολλοί, προτιμώ από μόνοι σας να ψάξετε να βρείτε και τις δράσεις μου και τις πράξεις μου. Πολύ απλά, μέσα στο Google γράψετε με ελληνικά το όνομά μου Αβραάμ Θεμιστοκλέους και ρίξτε μια ματιά. Έτσι και αλλιώς δεν μου αρέσει να μιλώ για τον εαυτό μου.

Πριν δύο μήνες είπα σε ένα βίντεο που κάναμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το εξής:

«Ήρθε η ώρα της απόφασης, αλλά πριν την πάρω θέλω την άποψή σας. Άμα πάτε πίσω στις δύο πλατφόρμες Facebook και TikTok, όπου βρίσκομαι τόσα χρόνια, θα δείτε ότι έχω θέσει τον εαυτό μου ως υποψήφιο δύο φορές στο παρελθόν από μόνος μου και έχω δηλώσει σε αρκετά βίντεο μέχρι στιγμής ότι, σε περίπτωση που κατέλθω ξανά υποψήφιος, πρέπει να το αποφασίσει ο κόσμος αν θέλει να τον αντιπροσωπεύσω. Ο μόνος τρόπος για να δω αν με θέλει ο κόσμος να τον αντιπροσωπεύσω, αυτή η δυνατότητα δίνεται μόνο διαμέσου της εφαρμογής της Άμεσης Δημοκρατίας. Σήμερα υπάρχει ο τρόπος να μου πεις από πριν, αν θέλεις να είμαι υποψήφιος.»

Μέσα από την εφαρμογή Αγορά. Αν με θέλεις να είμαι μέσα στους 56 υποψηφίους, θα βγω μπροστά και θα διεκδικήσω την ευθύνη και τη σκληρή δουλειά που συνεπάγεται με την ιδιότητα του βουλευτή, για να συνεχίσω μέσα από τη Βουλή να κάνω εκείνο που έκανα πάντα. Γιατί για μένα το να παλεύω για μια καλύτερη Κύπρο είναι τρόπος ζωής. Χρόνια τώρα λέω ότι οι απλοί ψηφοφόροι έχουν πολύ περισσότερη δύναμη από ότι πιστεύουν ότι έχουν, αλλά φτάνει να το πιστέψουμε.

Σήμερα η κυπριακή κοινωνία ενεργοποιήθηκε. Το ρεύμα των πολιτών ξύπνησε. Τώρα είναι η ώρα να αποφασίσεις εσύ. Αν με θέλεις ως υποψήφιο, κατέβασε την εφαρμογή Αγορά, κάνε ταυτοποίηση και ψήφισε.

Η ψηφοφορία θα γίνει 5, 6 και 7 Μαρτίου.»