«Δολοφονική πρόθεση Πούτιν»: Πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά τις αποκαλύψεις για τον θάνατο Ναβάλνι εξετάζει η Βρετανία

 15.02.2026 - 16:37
Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το ενδεχόμενο «αύξησης των κυρώσεων» κατά της Ρωσίας μετά το συμπέρασμα πέντε ευρωπαϊκών κρατών ότι ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι σκοτώθηκε από θανατηφόρα τοξίνη σε ρωσική φυλακή, δήλωσε σήμερα η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ. Την ίδια ώρα, ο Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για «δολοφονική πρόθεση από τον Πούτιν».

«Συνεχίζουμε να εξετάζουμε συντονισμένη δράση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των κυρώσεων κατά του ρωσικού καθεστώτος», δήλωσε η Κούπερ στο BBC στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία ανακοίνωσαν χθες ότι το ρωσικό κράτος είναι ο κύριος ύποπτος για τη δηλητηρίαση του Ναβάλνι πριν από δύο χρόνια.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, σφοδρός επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε σε ρωσική φυλακή υπό μυστηριώδεις συνθήκες στις 16 Φεβρουαρίου 2024, ενώ εξέτιε ποινή φυλάκισης 19 ετών.

Χθες Σάββατο, αυτές οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες ανέφεραν ότι μια θανατηφόρα τοξίνη γνωστή ως επιβατιδίνη, που βρίσκεται στο δέρμα βατράχων του Ισημερινού, είχε ανιχνευθεί σε εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν από το σώμα του.

Η Κούπερ δήλωσε στο Sky News ότι η τοξίνη μπορεί επίσης να παραχθεί συνθετικά. «Γνωρίζουμε ότι το ρωσικό καθεστώς είχε στο παρελθόν στην κατοχή του αυτή τη συγκεκριμένη χημική ουσία», δήλωσε.

«Η Ρωσία υποστήριξε ότι ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια. Ωστόσο, δεδομένης της τοξικότητας της επιβατιδίνης και των αναφερόμενων συμπτωμάτων, είναι πολύ πιθανό η δηλητηρίαση να ήταν η αιτία θανάτου του», ανέφεραν οι ευρωπαϊκές χώρες σε χθεσινό κοινό ανακοινωθέν τους.

«Ο Ναβάλνι πέθανε ενώ βρισκόταν στη φυλακή, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρωσία είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να του χορηγήσει αυτό το δηλητήριο», δήλωσαν οι χώρες. «Θεωρούμε [τη Ρωσία] υπεύθυνη για τον θάνατό του», δήλωσε ξεχωριστά το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επαίνεσε το «θάρρος του Αλεξέι Ναβάλνι απέναντι στην τυραννία» σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας «τη δολοφονική πρόθεση του Πούτιν».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών και η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο απέρριψαν την έκθεση των Δυτικών.

Το Κρεμλίνο δεν έδωσε ποτέ πλήρη εξήγηση για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, δηλώνοντας μόνο ότι αρρώστησε και πέθανε ξαφνικά έπειτα από μια βόλτα στο σωφρονιστικό ίδρυμα, όπου εκρατείτο.

