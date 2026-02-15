Τραπεζικές συναλλαγές και εφαρμογή συνομιλίας στο Χ ανακοίνωσε ο Μασκ

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ανακοινώσει τεκτονικού χαρακτήρα μεταβολές στις ναυαρχίδες της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας. Προχώρησε στη συγχώνευση της SpaceX με την xAI στο δρόμο προς την είσοδο της πρώτης στο χρηματιστήριο με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για μια αποτίμηση της τάξης του 1,5 τρις. δολαρίων της νέας μητρικής εταιρείας που θα δημιουργηθεί εκτίμηση που αναμένεται να μεταβληθεί φυσικά προς τα πάνω αν ακολουθήσει και η συγχώνευση της Tesla όπως φημολογείται. Να σημειωθεί ότι εδώ και περίπου ένα χρόνο η xAI έχει συγχωνευθεί με το X.

Ταυτόχρονα ο Μασκ έκανε γνωστό ότι μετατοπίζει το ενδιαφέρον της Tesla από την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην παραγωγή προηγμένων ανδροειδών που θα λειτουργούν ως εργάτες αλλά και οικιακοί βοηθοί καθώς και στη παραγωγή αυτόνομων ταξί. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε μάλιστα ότι η Tesla διακόπτει άμεσα την παραγωγή δύο μοντέλων της.

Ο Μασκ πραγματοποιεί στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών συναντήσεις με τους εργαζομένους των εταιρειών του και στην τελευταία τέτοια συνάντηση αποκάλυψε τα σχέδια του για το X.

Όταν ο Μασκ εξαγόρασε το Twitter το 2022 (το οποίο μετονόμασε σε Χ) η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης διέθετε περίπου 240 εκατ. ημερήσιους ενεργούς χρήστες πολύ λιγότερους από άλλες πλατφόρμες αλλά με πολύ μεγαλύτερη επίδραση και παρέμβαση στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Για αυτό και μετέτρεψε αμέσως την πλατφόρμα σε ένα εργαλείο υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα προπαγάνδας υπέρ των δικών του πολιτικών και κοινωνικών απόψεων. Πολλοί θεωρούν ότι ο λόγος που έκανε την εξαγορά ήταν για να στηρίξει την προεδρική υποψηφιότητα του Τραμπ οδηγώντας τον μεγιστάνα (σε συνδυασμό προφανώς και με την τεράστια οικονομική στήριξη στην καμπάνια του Τραμπ) μέχρι την ανάληψη κυβερνητικού πόστου μετά τις εκλογές.

Ο Μασκ υποστηρίζει ότι το X διαθέτει σήμερα 600 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες χωρίς να έχει υπάρξει κάποια επιβεβαίωση αυτού του αριθμού από κάποια ανεξάρτητη πηγή. Ο Μασκ πραγματοποίησε συνάντηση με εργαζομένους της xAI και του X και προχώρησε σε αποκαλύψεις για το μέλλον της πλατφόρμας.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν στο X μόνο περιστασιακά όταν υπάρχει κάποιο σημαντικό παγκόσμιο γεγονός. Όμως η προσθήκη περισσότερων υπηρεσιών τους επόμενους μήνες όπως μια τραπεζική λειτουργία με την ονομασία X Money και μια αυτόνομη εφαρμογή συνομιλίας θα καταστήσει την X πιο ελκυστική. Προφανώς θα δώσουμε στους ανθρώπους λόγους, πειστικούς λόγους, να χρησιμοποιούν την εφαρμογή καθημερινά και η προσδοκία μου είναι ότι θα έχουμε πολύ πάνω από ένα δισεκατομμύριο ημερήσιους ενεργούς χρήστες» ανέφερε ο Μασκ σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

Η εφαρμογή xMoney αποτελεί ένα «οικοσύστημα απομακρυσμένων οικονομικών συναλλαγών και τραπεζικών ενεργειών» όπως το χαρακτηρίζει ο Μασκ ο οποίος αποκάλυψε ότι ήδη χρησιμοποιούν δοκιμαστικά την εφαρμογή εργαζόμενοι της πλατφόρμας και τις επόμενες 4-8 εβδομάδες θα κυκλοφορήσει και για τους χρήστες. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου οράματος του Μασκ να μετατρέψει το X σε μια «εφαρμογή για όλα» που θα συνδυάζει επικοινωνία, εμπόριο και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσα σε μία και μοναδική πλατφόρμα.

