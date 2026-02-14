Το πρώτο «Ματωμένο Φεγγάρι» του 2026 έχει ημερομηνία - Πότε και πώς να δείτε την ολική έκλειψη

Το θέαμα συμβαίνει όταν η Γη βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχνοντας την πιο σκοτεινή σκιά της στον δορυφόρο της.

Εκείνη την εποχή, η ατμόσφαιρα της Γης φιλτράρει το ηλιακό φως και αφήνει να περάσουν μόνο τα κοκκινωπά μήκη κύματος, τα οποία είναι αυτά που φτάνουν στη σεληνιακή επιφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι ένα κατακόκκινο φεγγάρι, ορατό με γυμνό μάτι και χωρίς καμία προστασία ματιών.

Πάνω από μία ώρα ολικής έκλειψης

Η πιο αναμενόμενη στιγμή του φαινομένου θα είναι η φάση της ολότητας, όταν η Σελήνη βυθιστεί πλήρως στη σκιά της Γης και αποκτήσει το έντονο κόκκινο χρώμα της.

Αυτή η φάση θα διαρκέσει περίπου μεταξύ 80 και 82 λεπτών. Συνολικά, η έκλειψη – συμπεριλαμβανομένων των μερικών φάσεων – θα διαρκέσει περισσότερες από πέντε ώρες, γεγονός που θα επιτρέψει την ήρεμη παρακολούθηση της εξέλιξής της.

Η απόχρωση που θα υιοθετήσει η Σελήνη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση της ατμόσφαιρας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όσο περισσότερα σωματίδια ή σύννεφα υπάρχουν σε αιώρηση, τόσο πιο σκούρο και βαθύτερο είναι το κοκκινωπό χρώμα που παρατηρείται κατά την ολική έκλειψη Σελήνης.

Εκεί που φαίνεται το Ματωμένο Φεγγάρι

Υπολογίζεται ότι περίπου 2.500 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα μπορέσουν να παρατηρήσουν μερικές από τις φάσεις αυτής της έκλειψης. Οι καλύτερες συνθήκες ορατότητας θα σημειωθούν σε περιοχές του Ειρηνικού και της Αμερικής, ενώ σε περιοχές όπως η Ευρώπη ή η Αφρική η άμεση παρατήρηση θα είναι πιο περιορισμένη.

Ωστόσο, το γεγονός μπορεί να παρακολουθηθεί σε πραγματικό χρόνο μέσω εκπομπών ροής που προσφέρονται από τη NASA και διάφορα διεθνή παρατηρητήρια, τα οποία θα επιτρέψουν τη λεπτομερή παρατήρηση κάθε φάσης της έκλειψης.

Για όσους επιλέγουν να κοιτάξουν τον ουρανό, συνιστάται να αναζητήσουν μέρη με μικρή φωτορύπανση.

Σε αντίθεση με τις ηλιακές εκλείψεις, αυτή η ολική έκλειψη Σελήνης του 2026 δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για την όραση.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr