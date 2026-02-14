Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVideo: Μέλη εγκληματικής ομάδας οι 9 Ε/κ συλληφθέντες - Στέλνουν για εξετάσεις τα όπλα - Έτσι τους έπιασε η ΥΚΑΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Video: Μέλη εγκληματικής ομάδας οι 9 Ε/κ συλληφθέντες - Στέλνουν για εξετάσεις τα όπλα - Έτσι τους έπιασε η ΥΚΑΝ

 14.02.2026 - 20:37
Video: Μέλη εγκληματικής ομάδας οι 9 Ε/κ συλληφθέντες - Στέλνουν για εξετάσεις τα όπλα - Έτσι τους έπιασε η ΥΚΑΝ

Ναρκωτικά και πυροβόλα όπλα κατασχέθηκαν και 9 πρόσωπα συνελήφθησαν το Σάββατο σε συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα, στην οποία έλαβαν μέρος 27 μέλη της ΥΚΑΝ (από διάφορα κλιμάκια της Υπηρεσίας).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha «ισχυρό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφερε σήμερα η YΚΑΝ, ξηλώνοντας κύκλωμα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Ήταν μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στη Λάρνακα, που χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον εκτεταμένες των τελευταίων μηνών. Ήταν είκοσι επτά μέλη της ΥΚΑΝ από διάφορα κλιμάκια.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τεράστια επιχείρηση της ΥΚΑΝ: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, πυροβόλο όπλο και οχήματα - Χειροπέδες σε 9 πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

Έθεσαν υπό παρακολούθηση συγκεκριμένα πρόσωπα και σήμερα έκαναν έφοδο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες, σε κατοικίες, υποστατικά, οχήματα, αποκαλύπτοντας έτσι και την πλήρη δράση του κυκλώματος, έγιναν εννέα συλλήψεις. Φερόμενη εγκληματική ομάδα που εμπορευόταν και διακινούσε ναρκωτικά με έδρα την πόλη.

Όλοι οι άντρες Ελληνοκύπριοι, ηλικίας από είκοσι μέχρι και εβδομήντα δύο χρονών. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, κινητά τηλέφωνα, δύο όπλα, ένα πιστόλι με σιγαστήρα και ένα καλάσνικοφ. Όλα έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις. Θα διεξαχθεί οικονομική έρευνα σε σχέση με όσα έχουν κατασχεθεί και από τις έρευνες θα διαφανεί εάν τα όπλα χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Και οι εννέα θα οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου Λάρνακας. 

Δείτε φωτογραφίες

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το iOS 26.3 διαθέτει τη λειτουργία για τα iPhone που περίμεναν όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν κινητό
Τραγωδία στην άσφαλτο: Σκοτώθηκε ενώ άλλαζε λάστιχο στον αυτοκινητόδρομο
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Φεβρουαρίου
Άγιος Βαλεντίνος: Η αληθινή ιστορία -Γιατί γιορτάζουμε τον έρωτα στις 14 Φεβρουαρίου – Η ελληνική εκδοχή
Από τα χιόνια στη σκόνη: Το «κοκτέιλ» του καιρού τις επόμενες μέρες – Ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία
Γονιμότητα: Ο πασίγνωστος ιός που επηρεάζει το ανδρικό σπέρμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σπάνιες εικόνες με βουβάλια να απολαμβάνουν ιαματικά λουτρά, δείτε βίντεο

 14.02.2026 - 20:05
Επόμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Αναλαμβάνει ο Φωτίου;

 14.02.2026 - 21:12
Λετυμπιώτης: «Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα»

Λετυμπιώτης: «Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα»

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή, με καθεστώς Παρατηρητή, στην επικείμενη συνάντηση για τη Γάζα του Συμβουλίου για την Ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα»

Λετυμπιώτης: «Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα»

  •  14.02.2026 - 18:58
Σπάει τη σιωπή του ο Φαίδωνος - «Οργανωμένο και μεθοδευμένο έγκλημα σε βάρος μου, δεν ζητώ καμία ευνοϊκή μεταχείριση»

Σπάει τη σιωπή του ο Φαίδωνος - «Οργανωμένο και μεθοδευμένο έγκλημα σε βάρος μου, δεν ζητώ καμία ευνοϊκή μεταχείριση»

  •  14.02.2026 - 19:38
Video: Μέλη εγκληματικής ομάδας οι 9 Ε/κ συλληφθέντες - Στέλνουν για εξετάσεις τα όπλα - Έτσι τους έπιασε η ΥΚΑΝ

Video: Μέλη εγκληματικής ομάδας οι 9 Ε/κ συλληφθέντες - Στέλνουν για εξετάσεις τα όπλα - Έτσι τους έπιασε η ΥΚΑΝ

  •  14.02.2026 - 20:37
Τραγωδία στο highway: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 58χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο – Συνελήφθη ο οδηγός

Τραγωδία στο highway: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 58χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο – Συνελήφθη ο οδηγός

  •  14.02.2026 - 12:41
ΒΙΝΤΕΟ – Χαμόγελα στον Πωμό: Υπερχείλισε το φράγμα – Δείτε το εντυπωσιακό θέαμα

ΒΙΝΤΕΟ – Χαμόγελα στον Πωμό: Υπερχείλισε το φράγμα – Δείτε το εντυπωσιακό θέαμα

  •  14.02.2026 - 13:29
Αφθώδης Πυρετός: Παραδόθηκαν 500.000 εμβόλια μέσω Λήδρα Πάλας – «Γρίφος» η προέλευση των κρουσμάτων

Αφθώδης Πυρετός: Παραδόθηκαν 500.000 εμβόλια μέσω Λήδρα Πάλας – «Γρίφος» η προέλευση των κρουσμάτων

  •  14.02.2026 - 14:13
ΑΠΟΕΛ: Αναλαμβάνει ο Φωτίου;

ΑΠΟΕΛ: Αναλαμβάνει ο Φωτίου;

  •  14.02.2026 - 21:12
Video: Το... σπάνιο δώρο που έκανε ο Φειδίας στη Στυλιάνα για τον Άγιο Βαλεντίνο - «Αστιεύκεις με ένεν;»

Video: Το... σπάνιο δώρο που έκανε ο Φειδίας στη Στυλιάνα για τον Άγιο Βαλεντίνο - «Αστιεύκεις με ένεν;»

  •  14.02.2026 - 17:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα