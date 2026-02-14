Video: Μέλη εγκληματικής ομάδας οι 9 Ε/κ συλληφθέντες - Στέλνουν για εξετάσεις τα όπλα - Έτσι τους έπιασε η ΥΚΑΝ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha «ισχυρό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφερε σήμερα η YΚΑΝ, ξηλώνοντας κύκλωμα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Ήταν μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στη Λάρνακα, που χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον εκτεταμένες των τελευταίων μηνών. Ήταν είκοσι επτά μέλη της ΥΚΑΝ από διάφορα κλιμάκια.

Έθεσαν υπό παρακολούθηση συγκεκριμένα πρόσωπα και σήμερα έκαναν έφοδο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες, σε κατοικίες, υποστατικά, οχήματα, αποκαλύπτοντας έτσι και την πλήρη δράση του κυκλώματος, έγιναν εννέα συλλήψεις. Φερόμενη εγκληματική ομάδα που εμπορευόταν και διακινούσε ναρκωτικά με έδρα την πόλη.

Όλοι οι άντρες Ελληνοκύπριοι, ηλικίας από είκοσι μέχρι και εβδομήντα δύο χρονών. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, κινητά τηλέφωνα, δύο όπλα, ένα πιστόλι με σιγαστήρα και ένα καλάσνικοφ. Όλα έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις. Θα διεξαχθεί οικονομική έρευνα σε σχέση με όσα έχουν κατασχεθεί και από τις έρευνες θα διαφανεί εάν τα όπλα χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Και οι εννέα θα οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου Λάρνακας.

