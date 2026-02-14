Τραγωδία στο highway: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 58χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο – Συνελήφθη ο οδηγός

Πρόκειται για τον 58χρονο Μανώλη Κωνσταντίνου από τη Δερύνεια, του οποίου η οικογένεια έχει ήδη ενημερωθεί για το τραγικό συμβάν. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο άτυχος άνδρας φαίνεται πως άφησε την τελευταία του πνοή στην προσπάθειά του να αλλάξει ελαστικό στο όχημά του στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, η νενομισμένη νεκροψία επί της σορού του 58χρονου αναμένεται να διενεργηθεί αργότερα σήμερα το απόγευμα, ώστε να διαπιστωθούν και τυπικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο ατύχημα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Όσον αφορά τον οδηγό του οχήματος που παρέσυρε τον Μανώλη Κωνσταντίνου, οι προκαταρκτικές εξετάσεις έδειξαν πως δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, καθώς τα σχετικά τεστ ήταν αρνητικά.

Παρόλα αυτά, ο οδηγός παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αργότερα σήμερα. Οι αρχές των Βάσεων ξεκαθάρισαν πως δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή, καθώς η αστυνομική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για την αποσαφήνιση κάθε λεπτομέρειας της τραγωδίας.