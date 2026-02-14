4 ζώδια που είναι ικανά να χωρίσουν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Όμως, η πίεση αυτή λειτουργεί συχνά ως ο απόλυτος «καταλύτης» για προβλήματα που κρύβονταν κάτω από το χαλί.

Ενώ κάποια ζώδια θα υπομείνουν ένα άβολο δείπνο για να μη χαλάσουν τις καρδιές τους, υπάρχουν 4 ζώδια που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ρίξουν τη «βόμβα» του χωρισμού ακόμα κι ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Αν το ταίρι σου ανήκει σε αυτά, ίσως θα έπρεπε να κρατήσεις την απόδειξη από το δώρο.

Ποια ζώδια είναι ικανά να χωρίσουν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου;

Κριός: Η έκρηξη της στιγμής

Ο Κριός δεν φημίζεται για την υπομονή του, ούτε για τη στρατηγική του σκέψη. Αν κάτι τον ενοχλεί στη σχέση εδώ και καιρό, η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η τέλεια ευκαιρία για να ξεχειλίσει το ποτήρι.

Γιατί μπορεί να χωρίσει του Αγίου Βαλεντίνου: Φαντάσου το σκηνικό. Είστε στην κίνηση για το εστιατόριο, έχεις ξεχάσει να κλείσεις τραπέζι ή ακόμα χειρότερα του κάνεις μια παρατήρηση για το πώς οδηγεί. Για έναν Κριό, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι απλά μια Παρασκευή με περισσότερη κίνηση. Αν νιώσει καταπίεση ή αν το ραντεβού εξελιχθεί σε αγγαρεία, δεν θα περιμένει το πρωί της 15ης. Θα σου πει «δεν ταιριάζουμε» πριν προλάβεις να πεις “Happy Valentine’s Day”. Είναι ο βασιλιάς του παρορμητικού χωρισμού που μετά μπορεί να μετανιώσει, αλλά η ζημιά θα έχει γίνει.

Λέων: Όλα ή τίποτα

Για τον Λέοντα, ο Άγιος Βαλεντίνος είναι η δική του προσωπική πρεμιέρα. Περιμένει αναγνώριση, λατρεία και ένα δώρο που να δείχνει ότι τον υπολογίζεις ως τον πρωταγωνιστή της ζωής σου.

Γιατί μπορεί να χωρίσει του Αγίου Βαλεντίνου: Αν το δώρο σου είναι «λίγο», αν το story που ανέβασες στο Instagram δεν τον κολακεύει ή αν ένιωσε ότι δεν του έδωσες την προσοχή που του αξίζει, ο Λέων πληγώνεται βαθιά στον εγωισμό του. Ένας πληγωμένος Λέων δεν κάθεται να συζητήσει. Θεωρεί ότι η έλλειψη μεγαλοπρεπούς χειρονομίας ισούται με έλλειψη αγάπης. Θα σηκωθεί από το τραπέζι με το κεφάλι ψηλά, θα σου ρίξει ένα βλέμμα «έχασες ό,τι καλύτερο» και θα σε διαγράψει από τη ζωή του πριν καν έρθει ο λογαριασμός. Για τον Λέοντα, ο χωρισμός ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου είναι το απόλυτο δραματικό φινάλε που του αξίζει.

Υδροχόος: Η επανάσταση την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Ο Υδροχόος μισεί τις κοινωνικές συμβάσεις, τα κλισέ και οτιδήποτε τον κάνει να νιώθει «ένας από τους πολλούς». Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι για εκείνον η επιτομή της μαζικής υστερίας.

Γιατί μπορεί να χωρίσει του Αγίου Βαλεντίνου: Αν τον πιέσεις να φορέσει κοστούμι, να πάρει κόκκινα τριαντάφυλλα και να κάνει «ρομαντικές δηλώσεις» επειδή το επιβάλλει η μέρα, θα νιώσει ότι πνίγεται. Ο Υδροχόος μπορεί να χωρίσει ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου ως μια μορφή επανάστασης. Θέλει να αποδείξει στον εαυτό του (και σε σένα) ότι δεν ελέγχεται από ημερομηνίες. Αν η σχέση σας είχε ήδη ρωγμές, η πίεση του «πρέπει να περάσουμε καλά σήμερα» θα τον οδηγήσει στο να αναζητήσει την ελευθερία του. Θα σου εξηγήσει ψυχρά και λογικά ότι «ο έρωτας είναι μια κοινωνική κατασκευή» και θα φύγει για να πάει να παίξει video games με τους φίλους του.

Τοξότης: Το σύνδρομο του «θέλω να φύγω»

Ο Τοξότης αγαπά την περιπέτεια και τη χαρά. Αν η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου αρχίσει να θυμίζει «δέσμευση» ή «σοβαρή συζήτηση για το μέλλον», ο Τοξότης παθαίνει αλλεργία.

Γιατί μπορεί να χωρίσει του Αγίου Βαλεντίνου: Ο Τοξότης θέλει να περνάει καλά. Αν το ραντεβού είναι βαρύ, αν εσύ έχεις μεγάλες προσδοκίες για προτάσεις γάμου ή αν το κλίμα είναι υπερβολικά συναισθηματικό, θα νιώσει ότι η θηλιά σφίγγει. Είναι το ζώδιο που μπορεί να πάει στην τουαλέτα του εστιατορίου και να μην γυρίσει ποτέ, στέλνοντας ένα μήνυμα: «Σόρρυ, ένιωσα ότι δεν εξελισσόμαστε, έφυγα για Θεσσαλονίκη με κάτι παιδιά». Δεν το κάνει από κακία, αλλά από μια εγγενή ανάγκη να μη νιώθει ποτέ παγιδευμένος, ειδικά σε μια μέρα που όλοι «πρέπει» να είναι ζευγάρια.