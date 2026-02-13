Ποιος είναι ο σκοπός της στρογγυλής τρύπας στη μέση της πλαστικής καρέκλας;

Τα περισσότερα εξ' αυτών έχουν μια στρογγυλή τρύπα στη μέση του καθίσματος. Γιατί, όμως, υπάρχει η τρύπα αυτή;

Ποιες πρακτικές λειτουργίες έχει στην πραγματικότητα αυτή η τρύπα;

Πριν απαριθμήσουμε τις πραγματικές λειτουργίες, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο απλός σχεδιασμός αντικειμένων συχνά συνδυάζει πολλές λύσεις σε μία μόνο λεπτομέρεια.

Διευκολύνει την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων σε εξωτερικούς χώρους.

Βοηθά στην πρόληψη της συσσώρευσης υγρασίας στο κάθισμα.

Συμβάλλει στην δομική αντοχή του πλαστικού.

Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν το κάθισμα πιο ανθεκτικό και κατάλληλο για πολλές και διαφορετικές χρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, η οπή βοηθά στην καλύτερη κατανομή του υλικού στο καλούπι, μειώνοντας την πίεση στο πλαστικό καθώς ψύχεται.

Αυτό μειώνει τον κίνδυνο παραμόρφωσης, ρωγμών και βλάβης, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του καθίσματος χωρίς να αυξάνει σημαντικά το κόστος κατασκευής.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr