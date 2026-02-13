Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο λόγω έντονων βροχοπτώσεων - Δείτε σε ποιο σημείο

 13.02.2026 - 13:23
Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο λόγω έντονων βροχοπτώσεων - Δείτε σε ποιο σημείο

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και συσσώρευσης νερού σε διάφορα σημεία, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού -Πάφου, καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Πώς θα είναι ο καιρός σήμερα

Σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και κατά διαστήματα τοπικές καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, αργά το απόγευμα, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Στις περιοχές των καταιγίδων πιθανό να πέσει και χαλάζι και τα φαινόμενα παροδικά θα είναι παρατεταμένα ή και έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και στα προσήνεμα κυματώδης.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες,

Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Στις περιοχές των καταιγίδων πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, στο εσωτερικό και τα ορεινά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ, αλλά στα παράλια πολύ ισχυροί 6 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι σφοδροί 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

 

 

